'Ongelofelijke ervaring' voor Nederlands tennistalent (16) in Miami: met 6500 euro prijzengeld naar huis

Na Indian Wells staat de volgende ATP Master alweer voor de deur. De internationale toptennissers blijven in Amerika, maar moeten alleen richting Miami voor het nieuwe toernooi. Daar mocht een 16-jarige Nederlander even ruiken aan het echte werk.

De 16-jarige tennisser Thijs Boogaard is er niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen in de kwalificaties voor het toernooi van Miami. De mondiale nummer 1881 uit Nederland verloor in de eerste ronde met 6-4, 6-3 van de Brit Jacob Fearnley, de nummer 83 van de wereld. Fearnley stond bijna 1000 plekken hoger dan het Nederlandse tennistalent.

6500 euro

"Ik heb mijn best gedaan om het hem zo lastig mogelijk te maken", zei Boogaard bij Ziggo Sport. "Hij is nog net een beetje te goed voor mij, maar het was een ongelooflijke ervaring om hier te spelen." Hij gaat met het laagst beschikbare prijzengeld naar huis, maar omdat het zo'n groot toernooi is, is het bedrag ook niet misselijk: ruim 6500 euro neemt Boogaard mee naar huis.

Wildcard

Boogaard mocht dankzij een wildcard meedoen aan het kwalificatietoernooi voor Miami, een toernooi uit de ATP-1000-categorie, het niveau net onder de grandslams. Hij speelt normaal gesproken juniorentoernooien. Voor het ABN AMRO Open in februari ontving hij ook een wildcard voor de kwalificaties. Hij verloor daarin van de Italiaan Matteo Bellucci, die uiteindelijk de halve finales in Rotterdam zou bereiken.

Tallon Griekspoor

In Miami hoopt Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse man van de wereld, op een voortzetting van zijn uitstekende toernooi op Indian Wells. Hij verloor daar in de kwartfinale van Holger Rune, maar boekte al vroeg in het toernooi zijn mooiste zege ooit door nummer twee van de wereld Alexander Zverev te verslaan. Zijn run tot de kwartfinale leverde hem ook nog eens een schitterend bedrag aan prijzengeld op én een mooie sprong op de wereldranglijst.

Suzan Lamens

Bij de vrouwen zit Suzan Lamens als enige Nederlandse toptennisster in het hoofdschema. De nummer 70 van de WTA-ranking opent de eerste ronde met een partij tegen de Japanse Moyuka Uchijima, die 17 plekken hoger staat. De vrouwen strijden om hetzelfde prijzengeld als de mannen. De winnaars pakken liefst 1000 punten voor de ranking én 1,029,511 euro.