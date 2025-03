Tallon Griekspoor maakt enorme sprong op wereldranglijst na stunt op Indian Wells

Tallon Griekspoor kende een prachtige week in de Verenigde Staten, waarin hij de kwartfinale van de Indian Wells bereikte. Het zorgt er zelfs voor dat de Nederlandse toptennisser negen plekken stijgt op de wereldranglijst.

De beste tennisser van ons land vindt zichzelf nu terug op de 34e plek. Griekspoor stuntte door in de tweede ronde de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev uit te schakelen. Daarna bereikte hij ten koste van de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard en de Japanse qualifier Yosuke Watanuki de kwartfinales, waarin de latere finalist Holger Rune uit Denemarken te sterk was.

De top vijf bij de mannen is ongewijzigd met de Italiaan Jannik Sinner, die voor drie maanden is geschorst om een dopingovertreding, op de eerste plaats en Zverev als nummer 2. Jack Draper is op de zevende plaats de enige nieuwkomer in de top tien. De Brit won het toernooi van Indian Wells.

Prijzengeld

Griekspoor verdiende door zijn successen liefst 202.000 dollar op de Indian Wells, omgerekend zo'n 190.000 euro. Toch was er één Nederlander die nóg meer verdiende op het toernooi. Demi Schuurs, de zus van profvoetballer Perr, won het dubbelspel in de Amerikaanse woestijn en verdiende daar een slordige 225.000 dollar mee.

Aryna Sabalenka

Bij de vrouwen blijft Aryna Sabalenka uit Belarus de nummer 1. De Russische Mirra Andreeva, die Sabalenka versloeg in de finale op Indian Wells, klom van de negende naar de zesde plaats. Suzan Lamens is op de 70e plaats de hoogst gerangschikte Nederlandse.

Lamens begint woensdag op het masterstoernooi van Miami met een wedstrijd tegen Moyuka Uchijima. De Japanse, van wie Lamens vorig jaar in Trnava won, is de nummer 53 van de wereld. De loting bij de mannen is nog niet bekend.