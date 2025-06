Ongeloof over ‘lullige’ uitspraken Aryna Sabalenka op Roland Garros: ‘Waarom zou je dat zeggen’

Na het verlies in de Roland Garros-finale kon Aryna Sabalenka haar emoties niet bedwingen. Ze barstte direct in tranen uit en was tijdens de persconferentie nog steeds zichtbaar aangeslagen. Haar uitspraken over winnares Coco Gauff zorgden voor verbazing en niet in positieve zin. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vol ongeloof.

“Sabalenka verloor van Gauff en was daarna natuurlijk niet happy. Logisch, als je een finale verliest”, begint Hoog. “Ze gaf aan dat ze het niet begreep. Ze zei dat ze de laatste tijd supergoed tennis speelde, ook in dit toernooi. En dan speel je ineens zo’n slechte finale. Ze vond dat het allemaal aan haarzelf lag.”

Toptennisster barst in tranen uit na 'verschrikkelijke omstandigheden' op Roland Garros: 'Dit doet enorm veel pijn' Toptennisster Aryna Sabalenka barstte in tranen uit na haar nederlaag tegen Coco Gauff in de finale van Roland Garros. De Belarussische (27) klaagde steen en been over de omstandigheden in Parijs én over zichzelf. Al kon ze bij het vertellen over haar aanstaande vakantie ook wel weer een beetje lachen.

Onsportief

Volgens Hoog was het een openhartig interview, maar ook opmerkelijk: “Ze was kritisch op zichzelf, maar tegelijkertijd gaf ze Gauff nul credits. Dat vond ik toch wel onsportief.”

Ook Van As stoorde zich eraan: “Ik zat naar die persconferentie te kijken en vond het gewoon lullig. Ja, ze was kritisch op zichzelf, maar eigenlijk zei ze: ‘Als ik niet zo slecht had gespeeld, had Gauff nooit gewonnen.’ Ze noemde dat het enige wat Gauff deed was ballen terugslaan.”

Gefrustreerde Coco Gauff ruziet met Aryna Sabalenka na Roland Garros-finale: 'Niet terecht dat ze dat zegt' Toptennisster Coco Gauff (21) reageert op uitspraken van Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. Sabalenka suggereerde dat als Gauff de finale van Roland Garros tegen Iga Swiatek had gespeeld, de Poolse had gewonnen.

Swiatek

Ze vervolgt: “Maar hallo? Die meid heeft gewoon een Grand Slam gewonnen. Ze staat daar met die beker, weet je wel.” Hoog voegt toe: “En vergeet niet: Gauff had in de halve finale ook nog van Iga Swiatek gewonnen. Maar Sabalenka zei daarover dat als Gauff Swiatek in de finale had getroffen, de Poolse wel zou hebben gewonnen.”

Van As vraagt zich af: “Waarom zou je zoiets zeggen? Wat is de toegevoegde waarde van die opmerking aan het einde van je persconferentie? Haal je daar dan nog voldoening uit?”

Verliezend finalist Aryna Sabalenka komt terug op ruzie met winnares: 'Ik zal altijd eerlijk zijn' Aryna Sabalenka was zaterdag een van de twee finalisten bij het enkelspel van de vrouwen op Roland Garros. De nummer één van de wereld ging echter onderuit en had het daar na afloop erg moeilijk mee. Zo erg zelfs, dat winnares Coco Gauff niet blij was met de uitspraken van de Wit-Rus. Een dag later kwam Sabalenka terug op haar verhaal.

Ook finale verloren tijdens Australian Open

Hoog reageert: “Toch om aan te geven dat zij eigenlijk de beste is?” “Misschien frustratie”, denkt Van As. “Ze verloor ook al de Australian Open-finale van een Amerikaanse. Ze moet oppassen dat dit geen dingetje wordt bij grote finales.”

Tot slot gaf Sabalenka aan dat ze nu eerst op vakantie gaat naar Mykonos, om even goed bij te komen.

Toptennisster Coco Gauff harkt miljoenen binnen met eindzege Roland Garros Coco Gauff is de koningin van Roland Garros. Zaterdagavond kroonde ze zich tot winnares in een zinderende finale met Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. Het leverde Gauff niet alleen haar tweede grandslamtitel op, maar ook een bult prijzengeld.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de zinderende finale tussen Sinner en Alcaraz, de Nations League én de Hockey Pro League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: