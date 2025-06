Toptennisster barst in tranen uit na 'verschrikkelijke omstandigheden' op Roland Garros: 'Dit doet enorm veel pijn'

Toptennisster Aryna Sabalenka barstte in tranen uit na haar nederlaag tegen Coco Gauff in de finale van Roland Garros. De Belarussische (27) klaagde steen en been over de omstandigheden in Parijs én over zichzelf. Al kon ze bij het vertellen over haar aanstaande vakantie ook wel weer een beetje lachen.

Sabalenka begon de finale sterk en pakte na een tiebreak de eerste set, maar de Amerikaanse sloeg vervolgens terug en veroverde haar tweede Grand Slam-titel. Toptennisster Sabalenka had het zichtbaar moeilijk met de nederlaag in de finale. Tijdens de prijsuitreiking kon ze haar tranen niet bedwingen en klaagde ze over de omstandigheden in Parijs. "Het was mijn slechtste finale ooit, dit doet enorm veel pijn", klaagde ze op de persconferentie.

'Ik was overemotioneel'

Ze noemt de omstandigheden, en dan met name de wind, 'verschrikkelijk. "Coco kon er gewoon beter mee omgaan. Bovendien was ik zelf overemotioneel. Ik denk dat ik mezelf mentaal niet goed onder controle had. Dat was het eigenlijk wel", zei ze eerlijk. "Elke keer dat ze (Gauff, red.) de bal sloeg, zorgde de wind ervoor dat die als een gek door de lucht vloog en was ik altijd te laat. Het voelde gewoon als een grapje, alsof iemand van bovenaf stond te lachen en zei: 'Laten we eens kijken of je dit kunt.'"

'Dit doet enorm veel pijn'

"Eerlijk gezegd doet dit enorm veel pijn. Vooral na zo'n slopende twee weken. Geweldig tennis spelen en dan in deze vreselijke omstandigheden zo slecht spelen in de finale, dat is echt zwaar.", aldus Sabalenka. Ze toonde zich ook sportief door Gauff te feliciteren en haar een harde strijder en vechter te noemen. Maar de liefst 70 onnodige fouten gaan haar nog wel even pijn doen. "Ol moet gewoon een stap terug doen en alles in perspectief plaatsen. Proberen mijn lesje te leren. Ik kan niet zo'n slecht tennis spelen."

Vakantie

Maar dat lesje gaat Sabalenka na haar vakantie pas leren. "Ik heb al een vlucht naar Mykonos (een Grieks eiland, red.) geboekt. Tequila, gummibeertjes en zwemmen", onthulde ze haar aparte plannen op vakantie. "Even een paar dagen de toerist uithangen. Als ik kon vloeken, dan zou ik dat doen."

