Het is een van de meeste besproken moment van de eerste week van de Australian Open: de manier waarom tennisster Naomi Osaka de baan op kwam voor haar partij in de eerste ronde. De meningen zijn nogal verdeeld. Ook Naomi van As en Ellen Hoog bleven met gemengde gevoelens zitten.

"Heb jij gezien hoe Naomi Osaka de baan op kwam lopen?", vraagt Van As aan haar voormalig ploeggenote Hoog in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast, doelend op haar partij in de eerste ronde met Antonia Ruzic. "Die outfit, heb je die gezien? Wat vind je ervan?"

"Die heb ik gezien ja", bevestigt Hoog geamuseerd. "Maar helemaal in trance ook, helemaal in haar rol, naar beneden kijken, een soort van quasi-gefocust, maar nonchalant. Ik dacht even: waarom? Maar aan de andere kant, als zij zich daar helemaal leuk bij voelt. Het helpt haar sponsor waarschijnlijk, want ze ging natuurlijk viral met haar outfit. Dus sponsor blij en Naomi blij."

'Ze viel in het niet'

"Ze heeft daarna ook gewoon gewonnen", aldus Hoog over de eerste wedstrijd van Osaka. "Misschien heeft ze het wel nodig?", bedenkt Van As. Hoog: "Ik vond het meer voor haar tegenstander een beetje ongemakkelijk. Die liep er achteraan in haar gewone outfit. Die viel totaal weg."

"Die viel helemaal weg ja", vindt ook Van As. "Een beetje saai. Je gaat dan toch meteen denken: ow, die heeft gewoon dit aan. Terwijl het gewoon een normale tennisoutfit was." Hoog: "Die gaat zich toch afvragen of ze ook iets anders aan had moeten doen. Ik had meer met haar te doen, omdat ze helemaal in het niet viel."

'Hoed af, paraplu weg, broek uit'

"Maar als Osaka daar vleugels van krijgt, dan moet ze dat vooral doen", meent Hoog over de opkomst van de voormalig nummer één van de wereld. "Ik vond het vrij veel wel." Van As: "En vermoeiend om dan weer alles uit te trekken. Hoed af, paraplu weg, broek uit." Hoog: "En waar was haar racket, wie had die meegenomen?" Dat is volgens Van As de grote vraag. En het was ook het punt waar de meeste kritiek op kwam vanuit de tenniswereld. Een beetje show, ok, maar neem in ieder geval je racket zelf mee.

Bron: HBO Max/Eurosport

Osaka trekt zich terug

Osaka won in Melbourne ook haar partij in de tweede ronde, van Sorana Cirstea, maar meldde zich vervolgens af voor het duel met Maddison Inglis. De Japanse liet weten te kampen met een buikblessure. "Bij het uittrekken van die outfit opgelopen natuurlijk", grapt Van As.

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol, Koning Willem-Alexander en Máxima én de Tinderende skitdiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.