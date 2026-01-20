Naomi Osaka is dinsdagochtend op een iconische wijze de baan opgekomen voor haar eerste wedstrijd in de Australian Open. De Japanse speelster droeg een prachtige oufit die veel reactie losmaakte.

Osaka maakte dinsdag haar opwachting op de Australian Open voor haar wedstrijd in de eerste ronde. De huidige nummer zeventien van de wereld nam het op tegen de Kroatische Antonia Ruzic. Waar tennissers normaal gesproken met hun tas en soms een koptelefoon de baan opkomen, was dat aan Osaka niet besteedt. Zij kwam met een wel heel flamboyante outfit de baan op, die het publiek direct op de banken kreeg.

Beelden via Eurosport / HBO Max

Een gefocuste Osaka kwam in een blauwe outfit de baan op, met daarbij een aantal witte accenten. Zo droeg ze een grote witte hoed, een grote witte broek en droeg ze een witte paraplu met zich mee. Daaronder zat de outfit waarin Osaka uiteindelijk de wedstrijd tegen Ruzic zou spelen. De Japanse droeg ook nog een soort sluier. Wat precies haar reden was om zo uit te pakken met deze outfit, heeft ze nog niet bekend gemaakt. Op haar Instagram deelt ze wel beelden van de outfit, met daarbij de tekst 'Wun of one'.

Succesvolle grond

Voor Osaka is de Australian Open altijd een soort van thuiskomen. De Japanse kende in Melbourne twee van de grootste triomfen in haar loopbaan. In 2019 en 2021 werd Osaka winnares van het Grand Slam-toernooi. De Australian Open is niet het enige grote toernooi dat ze won, want de Japanse schreef in 2018 en 2020 ook de US Open op haar naam. Als Osaka Ruzic in haar eerste ronde weet te verslaan, dan treft ze in ronde twee van de Australian Open van 2026 de Roemeense Sorana Cirstea.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.