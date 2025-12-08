Naomi Osaka krijgt wel vaker bijzondere vragen, maar dít had ze duidelijk niet zien aankomen. De viervoudig Grand Slam-winnares kreeg zomaar een huwelijksaanzoek om de oren en haar reactie was even vriendelijk als vernietigend. Romantiek? Niet vandaag.

Het opmerkelijke moment vond plaats tijdens een vragenrondje op Instagram, waar Osaka openhartig in gesprek ging met haar miljoenen volgers. Tussen de gewone vragen over tennis, moederschap en haar toekomst, verscheen plots een nogal… ambitieus verzoek: iemand vroeg haar ten huwelijk. Osaka liet er geen seconde gras over groeien.

Opmerkelijk huwelijksaanzoek

"Ik raak in de war door dit soort vragen, omdat je me niet kent", antwoordde ze droog. Daarna reageerde Osaka met een opmerkelijk eerlijke toevoeging: "Wat een waanzinnige toewijding van jouw kant." Beleefd, maar overduidelijk: Osaka is voorlopig hélemaal niet bezig met trouwplannen.

De timing van het aanzoek was op z’n zachtst gezegd bijzonder. Osaka is sinds januari single, nadat haar relatie met rapper Cordae na zes jaar eindigde. De twee delen samen een dochter, Shai, en gingen volgens Osaka 'zonder kwaad bloed' uit elkaar. Maar sindsdien houdt de Japanse ster haar liefdesleven bewust buiten beeld, en dit incident laat wel zien waarom.

i Naomi Osaka reageert op haar huwelijksaanzoek van een fan. ©Instagram

'Ik heb het enorm moeilijk gehad'

In dezelfde sessie vertelde Osaka eerlijk over de moeilijke maanden na de breuk. "Ik heb het ook enorm moeilijk gehad", gaf de 28-jarige Japanse toe. "Schrijven hielp me, en tennissen was een plek van troost." Het afgelopen seizoen leverde geen grote titel op, maar zelf zag ze dat anders. "Ik ben er trots op dat ik mezelf niet heb opgegeven."

Ook sprak ze liefdevol over haar dochter, die volgens Osaka een enorme invloed heeft gehad op haar leven en motivatie. Ze grapte tegen een andere nieuwe moeder: "Geniet ervan, voor je het weet praat je baby op een brutale manier tegen je."

Osaka toont veerkracht

Deze opmerkelijke vragenronde op Insta onderstreept nog maar eens hoe turbulent Osaka’s jaar is geweest. Zo belandde ze enkele maanden geleden nog in het ziekenhuis na haar zege op de Nederlandse Suzan Lamens tijdens het Japan Open. Een pijnlijke blessure aan haar dij dwong haar tot opgave, uitgerekend op haar verjaardag. "Fijne verjaardag?", schreef ze toen cynisch op Instagram, met een foto van haar ingepakte been.

Toch lijkt Osaka mentaal sterker dan ooit. Na haar moeilijke terugkeer in 2023 en een matige periode daarna, is de voormalig nummer één inmiddels weer opgeklommen naar plek zestien van de wereld en bereikte ze op de US Open zelfs de halve finales. Of het nu gaat om huwelijksaanzoeken, tegenslagen of blessures: Osaka laat keer op keer zien dat ze niet zomaar omver te blazen is.