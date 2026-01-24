Toptennisster Naomi Osaka heeft een ingrijpend besluit moeten nemen op de Australian Open. De Japanse maakte al veel indruk vanwege haar extravagante outfit in Melbourne, maar zal in de derde ronde niet meer in actie komen.

De tweevoudig winnares van het eerste grandslamtoernooi van het jaar heeft te veel last van een buikblessure. Ze heeft zich afgemeld voor haar wedstrijd in de derde ronde tegen de Australische Maddison Inglis.

"Ik speelde al met pijn hier, maar dacht dat het wel goed zou komen", reageerde de 28-jarige Osaka. "Tijdens de warming up werd het steeds erger. Mijn lichaam is veranderd na de geboorte van mijn kind. Dat moet ik accepteren."

Opvallende outfit

Osaka baarde afgelopen week opzien door met een extravagante outfit, inclusief sluier en parasol, haar entree te maken in de Rod Laver Arena. In de tweede ronde viel ze ook op vanwege haar gedrag. Ze won toen van Sorana Cirstea na drie zware sets.

Boosheid bij tegenstander

Tijdens de wedstrijd stoorde Cirstea zich openlijk aan Osaka. Laatstgenoemde maakte volgens de Roemeense tijdens de wedstrijden de nodige opmerkingen om zichzelf op te peppen, maar deed dat volgens Cristea op ongepaste momenten. Bijvoorbeeld vlak voordat zij wilde serveren. "Is dit oké?, vroeg ze zich hardop af toen ze haar beklag deed bij de umpire.

Na afloop gaf ze aan 'dit nog nooit te hebben meegemaakt', doelend op de boosheid van Cirstea. Osaka wilde ook duidelijk maken dat ze niet hardop wat riep om haar tegenstander uit het spel te halen. "Het is puur voor mezelf. Ik heb er van andere tegenstanders nog nooit commentaar op gehad."

Ze won tussen 2018 en 2021 vier grandslamtoernooien. Naast twee titels in Melbourne won ze twee keer de US Open. Sindsdien bereikte ze nog één keer de halve finale van een grand slam, in 2025 op de US Open.

