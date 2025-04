Ontslagen trainer Jannik Sinner doet na dopingschorsing zijn verhaal: 'Ik was me volledig bewust van het verbod'

Bijna een jaar geleden kwam de dopingzaak rond Jannik Sinner, de nummer één van de ATP-ranglijst, aan het licht. Umberto Ferrara, de toenmalige fysieke trainer van de Italiaan, heeft nu besloten zijn verhaal te doen. Hij voelt zich verantwoordelijk voor het schandaal.

Ferrara bevestigt het verhaal dat gebruikt werd in de verdediging van Sinner: de spray die de tennisser indirect besmette via behandelingen door fysiotherapeut Giacomo Naldi, was van hem. Beide mannen werden later ontslagen uit de technische staf van Sinner.

“Ik gebruik de spray Trofodermin al jaren, voorgeschreven door een specialist, als onderdeel van de behandeling van een chronische ziekte", vertelt Ferrara. Dat middel staat op de verboden lijst voor sporters. "Ik was me volledig bewust van het verbod en heb de spray altijd met de grootste zorg in mijn persoonlijke bagage bewaard”, verklaart hij in een interview met Gazzetta dello Sport.

Gewaarschuwd

De fout,werd gemaakt door fysiotherapeut Giacomo Naldi, aan wie hij het medicijn had uitgeleend voor een wondje. “Ik stelde voor dat hij het zou gebruiken omdat de wond op zijn vinger maar niet genas en zijn werk bemoeilijkte”, zegt Ferrara waarbij hij benadrukt dat hij de fysiotherapeut had gewaarschuwd voor de risico's van contact met Sinner na gebruik van de spray.

“Ik heb hem duidelijk gewaarschuwd voor de gevolgen en dat hij in geen geval contact mocht hebben met Jannik. Ik heb hem zelfs gezegd dat hij het alleen in mijn privébadkamer mocht gebruiken. Hij heeft ook niet ontkend dat hij gewaarschuwd was, alleen dat hij zich het niet herinnerde”, stelt de oud-trainer.

De professional, die sinds 2022 met de Italiaan werkte, betreurt de geruchten dat hij verantwoordelijk zou zijn voor de (later opgelegde) schorsing van Sinner. Hij onthult dat hij direct heeft meegewerkt aan de reconstructie van de gebeurtenissen, die vervolgens gebruikt werd in de verdediging van de tennisser.

Reputatie

“Mijn reputatie heeft zowel persoonlijk als professioneel zware schade opgelopen", vervolgt Ferrara. "Toen ik hoorde van de positieve test en dat de stof clostebol was, legde ik meteen de link met mijn spray. En we konden stap voor stap reconstrueren hoe de besmetting van Jannik had plaatsgevonden.”

Dit is Jannik Sinner: toptennisser in vorm van zijn leven, maar geschorst voor doping en in pikante relatiesoap Jannik Sinner won in 2024 de Australian Open en dat bleek de opmaat naar een succesvol sportjaar voor de Italiaan. Die lijn zet hij nog altijd voort, want hij prolongeerde zondag in Melbourne zijn titel. Toch pakken de donkere wolken zich samen boven de 23-jarige toptennisser. Dat heeft alles te maken met het liefdesleven van Sinner en ook een dopingzaak maakte de nodige tongen los.

Te midden van alle commotie, en ondanks zijn ontslag door het team van Sinner, spreekt Umberto Ferrara vol lof over het gedrag van de jonge tennisser. “Ondanks zijn 23 jaar toonde hij een buitengewone volwassenheid in de manier waarop hij met de situatie omging, gedragen door de sterke overtuiging van hoe de dingen gebeurd waren, denk ik. Ik vind het erg jammer hoe onze professionele relatie is geëindigd. Het was een groot plezier om met hem te werken”, besluit hij.