Moegestreden Tallon Griekspoor slaat dubbelslag in Marokko en is al zeker van bijna 30.000 euro

Tallon Griekspoor is donderdag erg diep gegaan in de Marokkaanse stad Marrakesh. De Nederlandse tennisser was vlak voor het begin van de avond klaar met zijn enkelpartij, maar plakte er doodleuk nog een wedstrijd aan vast. Hij sloeg daardoor een lekkere dubbelslag.

Griekspoor is als eerste geplaatst op het ATP-toernooi in Marrakesh en heeft dus wat maar te maken. Maar vooralsnog gaat het de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst (live 36ste) voor de wind in Marokko. Hij sloeg zich donderdagmiddag in een vermoeiende driesetter in de hitte langs de Spanjaard Pablo Carreno-Busta en plaatste zich voor de kwartfinale.

Kwartfinale enkelspel

Met het halen van de kwartfinale is Griekspoor al zeker van 18.015 euro aan prijzengeld. Als hij de kwartfinale ook nog wint van Mattia Bellucci, lopen zijn verdiensten in het enkelspel tot boven de 31.000 euro. Maar dat is niet het enige toernooi waar hij actief in is. Want een paar uur na zijn achtste finale tegen Carreno-Busta moest de Nederlander ook nog aan de bak in het dubbelspel.

Dubbelspel met Bart Stevens

Samen met landgenoot Bart Stevens, een dubbelspecialist, versloeg Griekspoor in de kwartfinales het duo Bellucci/Hugo Caston. Inderdaad, dezelfde Bellucci die hij vrijdag ook treft in het enkelspel. Het werd 2-0 in sets voor de twee Nederlanders, die zich mogen melden in de halve finales. Daarin treffen Griekspoor en Stevens Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin.

Bijna 30.000 euro

In het dubbelspel in Marokko ligt het prijzengeld beduidend lager, maar pikt Griekspoor toch een prima graantje mee. Met het halen van de halve finale krijgt het Nederlandse koppel sowieso 9.910 euro. Dat brengt het totaal aan prijzengeld van Griekspoor nu al op bijna 30.000 euro en er zit nog veel meer in het vat.

Finale dubbelspel

Eerder dit jaar haalden Stevens en Griekspoor in het dubbelspel van het ATP-toernooi van Montpellier nog de finale. Toen verloren ze een spannende Nederlandse clash in drie sets van Robin Haase en Botic van de Zandschulp. De winnaars gingen toen met 31.530 euro naar huis, terwijl Griekspoor en Stevens het met iets meer dan de helft moesten doen: 16.940 euro.