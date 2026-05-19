De emoties liepen dinsdag hoog op in de kwalificaties voor Roland Garros. Tennissers Pedro Martinez en Rei Sakamoto gingen bijna met elkaar op de vuist na hun partij. De umpire moest de twee op de baan uit elkaar halen.

Tijdens de partij tussen de Japanner en de Spanjaard leek er niet zo veel aan de hand, maar na het laatste punt liep de emotie hoog op. Martinez won in twee sets (6-2, 7-5). Maar er leek hem toch iets dwars te zitten.

'Zullen we even naar buiten gaan'

De twee liepen samen richting de umpire om hem een hand te geven na afloop van de wedstrijd. Toen Sakamoto naar zijn bank terugliep, riep Martinez hem plots nog wat na. De nummer 140 van de wereldranglijst kwam vervolgens steeds dichter bij Sakamoto staan om hem fel toe te spreken. ”Zullen we even naar buiten gaan?”, dreigde Martinez wild gebarend.

De umpire kwam op dat moment tussenbeiden en haalde de twee tennissers uit elkaar. Maar ook die leek Martinez niet te kunnen kalmeren. De Spanjaard bleef naar Sakamoto schreeuwen terwijl de scheidsrechter hem bij de schouders pakte. Uiteindelijk besloot hij toch maar terug te gaan naar zijn eigen kant van de baan. Zijn opmerkelijke gedrag zou nog wel bestraft kunnen worden met bijvoorbeeld een boete.

Roland Garros

Het hoofdtoernooi van Roland Garros gaat op zondag 24 mei van start. Carlos Alcaraz kan zijn titel niet verdedigen. Hij komt niet in actie op het grandslamtoernooi in Parijs vanwege een polsblessure. De Spaanse nummer twee van de wereld liet dinsdag weten dat hij ook het grasseizoen aan zich voorbij moet laten gaan en dus ook niet zal spelen op Wimbledon. Nummer één van de wereld Jannik Sinner is nu de grote topfavoriet voor de eindzege van de Grand Slam op gravel.

