Er gebeuren opvallende dingen in New York en dus besloot de organisatie van de US Open een waarschuwing af te geven en een oproep te doen. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As wisten niet wat ze hoorden, zo vertellen ze in hun Sportnieuws.nl-podcast.

“Nog een dingetje over de US Open: er is een dreiging van bijzondere beestjes”, begint Hoog. “De lantaarnvlieg. Wie kent ‘m niet? Het is een soort sprinkhaan die eigenlijk in Azië voorkomt. Vanuit Zuid-Korea is hij naar de VS gekomen om daar even een potje tennis te kijken.”

Freek Vonk

Hoog vervolgt lachend: “Augustus is dé maand voor de voortplanting van de lantaarnvlieg. Ik voel me helemaal een bioloog hier, joh.” Van As reageert gevat: “Wie wist dat niet? Freek Vonk! Daar zit er eentje.”

Hoog lacht: “Ik hoor iets zoemen. Het zijn hartstikke geile lantaarnvliegen. De toeschouwers worden dus verzocht door de organisatie om die beesten dood te slaan!” Van As gruwelt: “Dan heb je straks allemaal dode sprinkhanen onder je schoen.”

'Reden om niet te gaan'

“Dit zou voor mij letterlijk een reden zijn om niet te gaan. De hele tijd van die beestjes om je heen…”, zegt Van As. “Ook een reden om niet mee te doen?”, vraagt Hoog.

“Een lantaarnvlieg daar? Nee hoor, dan kom ik niet”, reageert Van As resoluut. Waarop Hoog lachend zegt: “Die ton prijzengeld? Die kan me gestolen worden, want er zijn lantaarnvliegen.” Zelfs verliezers in de eerste ronde van de US Open verdienen bijna 100.000 euro.

Van As daait bij: “Oh ja shit… Nee, ik zou toch wel die eerste wedstrijd meepakken. Lantaarnvlieg of niet.” Het duo schiet in de lach. Hoog besluit: “Bizar joh, waar je je allemaal druk om moet maken als organisatie.”

Teleurstelling voor Nederlandse tennissers

Ondertussen leverde de US Open voor de Nederlanders vooral teleurstellingen op. Jesper de Jong, Tallon Griekspoor én Botic van de Zandschulp strandden allemaal in de eerste ronde. Alleen Suzan Lamens verdedigt nog de Hollandse eer. Zij speelt dinsdagmiddag (Nederlandse tijd) tegen de Amerikaanse Valerie Glozman (18).

Beluister de podcast

Elke maandag praten Ellen Hoog en Naomi van As je bij over hun favoriete én meest opvallende sportmomenten van de week. In deze aflevering: de start van de US Open, de derde speelronde van de Eredivisie en de Diamond League. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: