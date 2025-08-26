De US Open is voor drie Nederlanders uitgelopen op een flinke teleurstelling. Jesper de Jong, Tallon Griekspoor én Botic van de Zandschulp sneuvelden al in de eerste ronde. Toch levert zelfs een vroege uitschakeling nog een flink bedrag op. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken Ellen Hoog en Naomi van As het toernooi én de opvallende bedragen.

“De US Open is begonnen!”, opent Hoog. “We hadden onze hoop op Griekspoor gevestigd, maar hij heeft de eerste ronde niet overleefd. Een enorme deceptie. Net als De Jong. Echt teleurstellend voor de Nederlandse tennissers.”

Ze vervolgt: “Als je in de eerste ronde verliest, denk je meteen: wat een deceptie, wat vreselijk. Maar… je verdient er wel nog bijna 100.000 euro mee.” Van As reageert verbaasd: “Ik las dat en dacht echt: waarom ben ik niet gaan tennissen? Dat dacht ik serieus.” “Ongelofelijk”, zegt Hoog. “Een eerste ronde verliezen en toch bijna een ton op je rekening.”

'Is het wel in verhouding?'

Van As nuanceert: “Je komt natuurlijk niet zomaar op een US Open terecht. Daar kan je je niet voor inschrijven.” Hoog knikt: “Klopt. Maar wat vinden wij eigenlijk van die bedragen?”

“De winnaar verdient vier miljoen”, vertelt Van As. “Je loopt gewoon lekker binnen. Wat kun je erover zeggen? Het is gewoon lekker voor ze.” Hoog plaatst een kanttekening: “Maar is het in verhouding tot hun prestaties? Dat blijft een lastige vraag.”

Eeuwige discussie

“Het is eigenlijk een eeuwige discussie,” zegt Van As. “Net zoals in het voetbal: voetballers verdienen zoveel. Is dat wel terecht?” Hoog vult aan: “Voetbal heeft natuurlijk enorm veel publiek, zendtijd, populariteit en is perfect te volgen op tv. Tennis hoort daar ook bij. Veel meer dan bijvoorbeeld hockey.”

Ze besluit: “In elk land ligt dat anders. In Amerika is tennis echt heel groot en populair. Zeker de US Open. Er zijn blijkbaar genoeg sponsors, want ze kunnen dit prijzengeld gewoon betalen.”

