'Voor 10.000 euro had ik het gedaan', pikante discussie zorgt voor hilariteit bij Ellen Hoog en Naomi van As

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de leukste fragmenten nog een keer uit.

Van As en Hoog vertellen dat ze in de trein zaten op weg naar Londen. Een paar maanden voor de Olympische Spelen van 2012 waren ze op trainingskamp in Engeland en er stond een bezoek aan de musical Shrek op de planning. "Het was nogal een lange rit en het was heel warm", schetst Van As het beeld. "We zaten in zo'n vierzittertje en het was heel druk. Als het dan wat langer duurt, ga je domme gesprekken voeren en een beetje gallen en geinen."

Hoog: "Als wij met het team weg waren, dan kelderde het niveau na dag één." Van As: "Mensen verbaasden zich weleens over de gore dingen die wij zeiden. Na dag één was de gêne voorbij. Alles werd besproken, net kerels."

"Wij zaten dus met ons gezicht naar een jongen die in de vierzitter aan de andere kant van het gangpad zat", gaat Van As verder. "En op een gegeven moment ging het van 'zou je voor zoveel geld, 10.000 euro ofzo... Kunnen we dit zeggen? Nee het begon 'hij heeft vast een heel erge plakhm." Een schaterlachende Hoog vindt dat het moet kunnen: "Plakzak. We hebben het echt minutenlang over zijn plakzak gehad."

"Ongegeneerd, gewoon hardop praten", vertelt Van As, in de veronderstelling dat toch niemand ze zou verstaan. "Toen kwam het dilemma: 'Zou je voor 10.000 euro aan zijn plakzak likken.'" Hoog ligt ondertussen dubbel van het lachen: "Dit kan toch niet? Het ging volgens mij niet alleen over zijn plakzak, we hebben alles van hem besproken. Van top tot teen." Van As wil graag weten wat haar ploeggenote als antwoord gaf: "'Ja', denk ik, voor 10.000 euro. Een vraag was ook of het handje contantje was of dat we belasting moesten betalen."

'Hij gaf geen krimp'

De ontknoping zorgt voor veel gêne en gelach bij de dames.

Hoog "Toen stond die man op, omdat we bij een halte kwamen. En je hoort het al aankomen: hij vraagt in zijn allermooiste Vlaams: "Zijn jullie met een team, of wat zijn jullie."

Van As: "Nou, en dan geneer je je, hij heeft alles gehoord, maar gaf geen krimp."

Hoog: "Wij werden allemaal knalrood. En hij begon ook niet over zijn plakzak."

Van As: "Hij zei 'valt best mee hoor, kurkie droog'. Wie krijgt die 10.000 euro?"

Hoog: "Kom maar mee naar buiten."

