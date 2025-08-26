De tennissers hebben te maken met extreme omstandigheden op de US Open. Er wordt gespeeld met temperaturen boven de 30 graden. Dat eist zo nu en dan zijn tol. Zo ook bij de Britse toptennisser Jack Draper.

De halve finalist van vorig jaar nam het in de eerste ronde op tegen de Argentijnse debutant Federico Agustin Gomez. Het was voor Draper de eerste partij sinds Wimbledon begin vorige maand. Hij won uiteindelijk met 6-4, 7-5, 6-7 6-2. Op het oog simpel, maar er waren even zorgen om de Brit.

Draper laat alles eruit

In de achtste game van de derde set werd Draper ziek en gaf hij over. De Argentijn profiteerde van de fysieke malheur bij zijn tegenstander, via een tiebreak won hij een set. Voor Draper kwam het alsnog goed, nadat hij de vierde set naar zich toetrok.

Draper speelde vorig jaar in de halve finale tegen de latere winnaar Jannik Sinner. Toen moest hij liefst vier keer overgeven vanwege angst en spanning. Zelf hield hij het op maagzweer door pijnstillers. Tegen Gomez was het opnieuw raak, al deed Draper een poging om het wel zelf op te ruimen.

In toernooi groeien

Draper was na afloop opgelucht. "Ik was er niet zeker van of ik het dit jaar hier zou redden", vertelde de Brit na afloop. "We hebben het sinds Wimbledon geweldig gedaan met het team om weer op de baan te komen. Het was niet mijn beste prestatie, maar alle lof voor mijn tegenstander - hij speelde uitstekend tennis."

"Ik kijk ernaar uit om hopelijk te verbeteren en beter te worden naarmate het toernooi vordert. Ik leg niet te hoge verwachtingen op mezelf. Ik heb hard gewerkt en als ik mijn niveau terugkrijg, ben ik heel moeilijk te verslaan", verzekerde Draper. De volgende die dat gaat merken, is de Belg Zizou Bergs. Hopelijk houdt Draper dan wel alles binnen.

Alles over US Open

