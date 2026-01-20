Luciano Darderi heeft maandag een van de pittigere wedstrijden uit zijn tennisloopbaan gespeeld. De Italiaan speelde zijn duel met Cristian Garin met hevige buikkrampen en vertrok na het winnende matchpoint direct naar het toilet.

Darderi speelde zijn eerste ronde van de Australian Open tegen de Chileen Garin, tevens een goede vriend van de Italiaan die samen ook het dubbelspel spelen. Darderi had echter last van een pijnlijke voet, waardoor hij pijnstillers nam. Die medicijnen waren echter zonder maagbeschermer. Darderi kreeg door de hitte in combinatie met de medicijnen erg veel last van maagkrampen, waardoor hij veel moeite had met de wedstrijd.

Gedurende de wedstrijd kon Darderi de krampen goed onder controle houden, maar bij zijn eerste matchpoints ging het mis. Bij een 2-0 stand in sets en een 5-4 stand in games, mocht de Italiaan voor de wedstrijd slaan. Darderi moest enorm naar de WC, maar dat mag alleen tijdens een wissel van kant. De als 22 geplaatste speler moest doorspelen en won het matchpoint van Garin. Vervolgens bedankte Darderi zijn tegenstander gelijk en sprintte hij richting de kant om naar het toilet te kunnen.

Beelden via Eurosport / HBO Max

Medische time-out

Richting het einde van de partij had Darderi geluk, want Garin vroeg een medische time-out aan. Dat was vanwege een blaar onder de voet van de Chileen. Door de Italiaanse media werd achteraf aan Darderi gevraagd, of Garin de medische time-out aanvroeg om zijn vriend te helpen. Daar was de nummer 22 van de plaatsingslijst niet van overtuigd. "Natuurlijk niet. We zijn vrienden, maar als we spelen dan zijn we rivalen."

'Waarom ik, waarom nu?'

Tegenover de Italiaanse media vertelde Darderi over de lastige momenten aan het eind van zijn wedstrijd. "Ik dacht: waarom ik, waarom nu? Ik bleef maar krampen houden, maar ik kon telkens maar niet naar het toilet. Ik had erg veel last van mijn buik." Darderi neemt het in de tweede ronde van de Australian Open op tegen de Argentijn Sebastian Baez. Die versloeg Giovanni Mpetshi Perricard in de eerste ronde.

