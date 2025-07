Anna Kalinskaya won zaterdag van Emma Raducanu op de Mubadala City CP Open, het ATP-toernooi van Washingthon. De Russische vierde die zege met een opvallende gast op de baan: haar hondje Bella.

Op het moment van spelen stond Kalinskaya op de 31e plaats in de ATP-ranking. Haar hoogste ranking ooit is plek elf. Raducanu stond op het moment van spelen op plaats 33 en dus zou de wedstrijd op de Washington Open competitief moeten zijn. Kalinksaya bleek echter de betere partij op het hardcourt van de Amerikaanse hoofdstad.

In twee sets rekende ze af met de bekende Britse topspeelster. Kalinskaya won set 1 met 6-4 om vervolgens ook set 2 met 6-3 op haar naam te schrijven. Door de overwinning pakte de Russin het finaleticket in Washington en voor Raducanu strandde het toernooi in de halve finale. Kalinskaya verloor overigens zondag al in de finale van de Canadese Leylah Fernandez.

Opvallende gast

Na de zege kwam er een opvallende gast het veld oprennen om samen met Kalinskaya de zege te vieren. Het was haar hondje Bella. De tekkel snelde hevig kwispelend de baan op en sprong in de armen van haar baasje. Bella was ook geen ongenodigde gast, want het beestje had zelfs haar eigen bezoekerspas waarmee ze de baan op mocht.

De 26-jarige Kalinskaya vertelde na de wedstrijd dat ze erg blij is met de aanwezigheid van haar hond. "Dit is mijn liefste Bella. Ze is tien maanden oud. Ik hou er echt van om een hondenvrouwtje te zijn. Ik heb er nu drie thuis. Ik hou van honden en ze brengen me zo veel geluk. Ze is zo'n engel en ze gedraagt zich voorbeeldig tijdens mijn wedstrijden. Ze heeft daar ook op getraind tijdens mijn voorbereiding en dat zien we terug tijdens de wedstrijden. Ze is heel geduldig."

Anna Kalinskaya’s dog ran on court after her win over Clara Tauson in Washington.



Proud puppy. 🥹🐶



pic.twitter.com/TrDdBZFzP3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 26, 2025

Raducanu

Voor Raducanu was de Washington Open een goede kans om haar beste spel aan de fans te laten zien. De Britse komt de laatste maanden veel in het nieuws door zaken buiten het veld. Zo barstte ze in tranen uit toen ze een stalker op de tribune zag zitten en zijn er al weken geruchten over een mogelijke liefdesrelatie met topspeler Carlos Alcaraz.