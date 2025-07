Wimbledon wordt dit jaar niet alleen beheerst door het tennis, maar ook door de voortdurende aandacht voor de vermeende relatie tussen Carlos Alcaraz en Emma Raducanu. Hoewel het duo vaak als onafscheidelijk wordt gezien, lijken er de eerste haarscheurtjes in hun band te ontstaan. Dit werd pijnlijk duidelijk toen Raducanu vrijdag een opvallende keuze maakte op Wimbledon.

Raducanu schitterde vrijdagmiddag in afwezigheid bij de wedstrijd van haar vermeende partner Alcaraz in de halve finale tegen Taylor Fritz. Terwijl de Spanjaard zich met veel moeite een weg baande naar de overwinning, moest hij het doen zonder de steun van de Britse toptennisster. Ondanks haar afwezigheid wist Alcaraz zich met een 3-1 zege te verzekeren van een plek in de finale.

Raducanu geeft voorkeur voor Djokovic boven Alcaraz

Waar Raducanu de opvallend afwezige was bij de halve finale van Alcaraz, zat ze bij de daaropvolgende clash tussen Novak Djokovic en Jannik Sinner wél op de tribune. Deze onverwachte keuze zorgde direct voor flink wat opschudding op sociale media, waar fans het hadden over 'verraad' en speculeerden over mogelijke spanningen tussen het vermeende koppel.

Ondertussen zette Sinner een sterke prestatie neer door Djokovic, die zichtbaar niet in goede doen was, in drie sets te verslaan. Djokovic probeerde nog zijn befaamde 'truc' uit te halen, maar Sinner liet zich niet van de wijs brengen. Met deze overwinning plaatst Sinner zich voor zijn eerste Wimbledon-finale, waar hij het zondag opneemt tegen Alcaraz.

Liefdesdriehoek

Onlangs werd bekend dat Alcaraz en Raducanu samen gaan dubbelen op de US Open in het nieuw aangekondigde gemengd dubbelspel. Sindsdien gonzen de geruchten over een romance tussen de populaire tennissers. De speculaties namen toe toen Raducanu de winnende finale van Alcaraz bijwoonde op Queen’s, wat de band tussen hen in de spotlights zette.

De controversiële Nick Kyrgios, momenteel geblesseerd en niet actief op Wimbledon, bracht zelfs het idee van een 'liefdesdriehoek' ter sprake, waarbij ook de Britse Jack Draper een rol speelt. "Ze maken ruzie om Raducanu, denk ik, ik weet het niet zeker", grapte Kyrgios.

'Gewoon' vrienden

Eerder tijdens Wimbledon gaf een blozende Raducanu toe tegenover de pers dat zij en Alcaraz gewoon goede vrienden zijn. Met de hoge verwachtingen en druk van het toernooi richten beide spelers zich vooral op hun prestaties.

