Michaëlla Krajicek (36), het halfzusje van tennislegende Richard Krajicek, neemt zondag afscheid van de tennissport. Bij het toernooi Libéma Open in Rosmalen wordt voor de vrouwenfinale een eerbetoon aan 'Misa' gebracht.

'Kleine Kraai', zoals ze in haar beginjaren werd genoemd, groeide op met tennis. Toen ze een meisje van acht jaar was, won Richard Krajicek Wimbledon, in 1996. "Mijn vader stond naast me te huilen en ik had geen idee wat er aan de hand was. Hij huilt nooit. Nooit", zegt ze tegen de Volkskrant.

Rosmalen

Ze vindt Rosmalen een mooie plek om haar loopbaan af te sluiten, al zal het bij het eerbetoon blijven, want ze nam afgelopen week niet deel aan het toernooi. "In Rosmalen heb ik de single en de dubbel gewonnen. De afgelopen tijd kreeg ik vaak de vraag: ga je nog spelen? Met een afscheid in Rosmalen, zondag, is het cirkeltje rond."

Blessures

Haar eerste jaren op de WTA-tour waren met afstand de succesvolste. Zo won ze op haar zeventiende het toernooi in Rosmalen en stond ze op haar achttiende in de kwartfinale van Wimbledon. Een ster leek geboren, maar ze klom op de WTA-ranking nooit hoger dan plek 30. Mede door zes knie-operaties werd Misa keer op keer teruggeworpen.

In 2021 werd zoon Valentijn geboren en in 2023 Romeo. Vorig jaar probeerde ze terug te keren in de tenniswereld, maar met weinig succes. "Toen begreep ik: ik heb nu twee kinderen, ben moeder, mijn vriend reist fulltime, en dit kan niet meer", aldus Krajicek.

Het zusje van..

Ze vond het nooit vervelend om 'het halfzusje van..' te zijn. Het leverde geen druk op, wel inspireerde Richard haar. Ze is een tikje jaloers op zijn prijzenkast. "Maar hij denkt weer: als ik nou een paar dingen anders had gedaan, was ik nummer 1 van de wereld geweest', zegt ze. "Ook Serena Williams had nog wel meer grandslamtitels willen winnen."

En via Richard gingen er ook deuren open richting ervaringen die ze anders nooit zou hebben. Zoals die keer toen een steenrijke fan van Richard haar uitnodigde in Beverly Hills, 'in een absurd huis van 80 miljoen dollar, met mensen als Tom Cruise als buren'. Misa werd gevraagd om tennisles te geven aan celebrities. Het bleek te gaan om Gwen Stefani en Gavin Rossdale, een befaamd muzikaal koppel. Stefani is bekend van No Doubt, Rossdale van Bush.