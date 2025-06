Daphne Deckers (56), de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, bezocht onlangs haar oude school vanwege een reünie. Het voelde gek genoeg meteen weer vertrouwd om daar te zijn. Ook kwam ze een ex-vriendje tegen.

De school in kwestie is Canisius College in Nijmegen. Vanwege het 125-jarig jubileum werd een reünie georganiseerd. Deckers had er wel zin in. De vorige keer dat ze zo'n bijeenkomst had bezocht was alweer 25 jaar geleden.

Ten opzichte van dat bezoek, en zeker ten opzichte van haar schooljaren, was het interieuw van het gebouw ingrijpend veranderd. "Bij deze nieuwe reünie zag ik dat er zoveel in mijn oude school was verbouwd dat ik het nauwelijks nog herkende: de buitenkant was hetzelfde maar binnen was alles anders", aldus Deckers in haar column voor De Telegraaf.

Verkering uit de derde

Bij de personen was het juist andersom: "Van buiten was nagenoeg iedereen veranderd, maar van binnen bleken veel van mijn vroegere vrienden hetzelfde te zijn." Dat ging ook op voor een ex-vriendje: "Mijn verkering uit de derde (een ’relatie’ met de respectabele looptijd van drie maanden) had geen haar meer, maar wel nog dezelfde twinkel in zijn ogen."

Toekomst

Al met al was het een gezellige en nostalgische trip terug in de tijd. Met een vriendin uit de brugklas, waarmee het contact inmiddels totaal was verdwenen, heeft ze zelfs een afspraak gemaakt om te gaan lunchen. Want ja: ook al zijn de scholieren van toen nu decennia ouder, ook voor hen ligt de toekomst nog open.

Het leidt bij de vrouw van de Wimbledon-kampioen van 1996 tot deze wijze conclusie: "Maar uiteindelijk gaat het niet om je leeftijd, maar om je mentaliteit. We moeten blijven dromen, blijven durven, blijven dansen."

