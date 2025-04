Populaire toptennisster deelt waarschuwing uit: 'Laat mijn zusje met rust'

Niet haar populaire vriend Stefanos Tsitsipas, maar haar veel jongere zusje Jana Badosa is de belangrijkste persoon in het leven van toptennisster Paula Badosa. De Spaanse is als 'een tweede moeder' voor haar en laat haar beschermende kant zien.

De 27-jarige Badosa is de nummer 9 van de wereld bij de tennissende vrouwen. Ze leeft een roemrijk leven, ook door haar relatie met collega-toptennisser Stefanos Tsitsipas. Samen reizen ze de hele wereld over. Zo stalen ze met Pasen nog de show door in het volledig hit een bezoekje te brengen aan een prestigieus prijzengala in Madrid. Toch blijkt Badosa ook een familiemens.

Tien jaar jonger zusje Jana

Haar zusje Jana is de belangrijkste persoon in haar leven, zo verklaarde Badosa al eerder. Ze is tien jaar ouder dan Jana en helpt haar bij het realiseren van haar dromen. Zo slaat Paula met haar tennis zoveel prijzengeld bij elkaar, dat ze Jana naar de Verenigde Staten kon sturen. Daar wilde ze graag studeren en Engels leren. Zoals het een goede 'tweede moeder' betaamt. Om haar beschermende kant te laten zien, post Paula op haar Instagram een foto met Jana.

Waarschuwing

Ze deelt een waarschuwing uit aan iedereen met kwade bedoelingen richting haar zusje, al zegt ze het wel met een knipoog. "Ze is mijn zusje. Laat haar met rust, anders kom je mij tegen", schrijft ze (vrij vertaald) erbij in het Engels. Dat moeten de vroegere tegenstanders van Jana maar niet zijn. De jonge telg van de Badosa-familie treedt namelijk in de voetsporen van haar grote zus. Ook Jana heeft drie wedstrijden op profniveau getennist, al waren die niet zo succesvol als bij Paula.

Profcarrière

In mei 2023 maakte ze haar debuut in de kwalificaties voor een ITF-toernooi in Miami. Daar verloor ze van Anna Rogers met 6-3 en 6-1. In 2024 probeerde ze het weer twee keer. In haar eigen Spanje won ze niet eens een game. Ze ging er beide keren met 6-0, 6-0 af tegen achtereenvolgens Melisa Ercan en landgenote Lucia Cortez Llorca. Die uitslagen bij elkaar zorgden voor een opbrengst van ruim 750 euro aan prijzengeld. Ter vergelijking: grote zus Paulo sloeg in totaal bijna 9 miljoen euro bij elkaar.