Populair tenniskoppel dropt dikke hint over vervolgstap in relatie: 'Misschien is het een teken'

Een bruiloft in Griekenland. Dat behoort serieus tot de mogelijkheden voor het Grieks-Spaanse tenniskoppel Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa. Zo ver is het nog niet, maar op de rode loper in Madrid deelden ze een tipje van de sluier.

Tsitsipas en Badosa schitterden begin deze week bij de prestigieuze Laureus World Sport Awards in de Spaanse hoofdstad. Beiden kwamen geheel in het wit. "Het is mijn favoriete kleur", vertelde Tsitsipas voor de camera van ATP. "Dat is waarom ik van Wimbledon houd." De grandslam op het iconische gras in Londen wordt sinds oudsher in het wit gespeeld.

Oud-toptennisser Andre Agassi gaat ondanks 'huwelijksregel' verder met 18-jarige partner: 'Ze is het waarschijnlijk zat' Voormalig toptennissers Andre Agassi en Steffi Graf zijn al sinds 2001 gelukkig getrouwd. Toch wisselt de 54-jarige Agassi zijn vrouw voor even in. Hij maakt nu een nieuwe stap met de 18-jarige Anna Leigh Waters.

'Griekse bruiloft'

"Een Griekse kleur, Griekse vibes", vulde de vriendin van Tsitsipas aan. "Het is een Griekse kleur, Griekse bruiloft", ging de Griekse tennisser verder. "Misschien is het een teken", was Badosa mysterieus. "Is dat breaking nieuws?", vroeg de reporter gelijk, waarna Badosa als grapje haar hand voor de camera hield.

"Je weet maar nooit, je weet maar nooit", antwoordde Tsitsipas. "Gaan jullie trouwen in Griekenland?", bleef de verslaggever doorvragen. "Dat zijn we nog steeds aan het uitzoeken. We wegen af: Griekenland, Spanje, Griekenland, Spanje. Maar Griekenland heeft mijn hart", verzekerde de Spaanse. "Sowieso een Mediterraanse bruiloft. Dat is een zekerheid", wilde Tsitsipas nog kwijt.

Nog niet verloofd

Het koppel dat door het leven gaat als Tsitsidosa is nog niet verloofd. In het voorjaar van 2023 begon de liefde. Dat gebeurde na een berichtje van Tsitsipas toen Badosa van Ons Jabeur won op het masterstoernooi van Rome. Toch waren er voor even twee gebroken harten, toen ze vorig jaar onthulden uit elkaar te zijn. Inmiddels zijn Tsitsipas en Bodasa weer helemaal gelukkig, zo blijkt uit beelden bij de Laureus Awards.

De mooiste foto's van stralende sporthelden op rode loper in Madrid: tenniskoppel én blote buik Lindsey Vonn stelen de show Tientallen sterren uit de sportwereld doken op Tweede Paasdag op in Madrid. Daar is het 25ste gala van de Laureus Awards, de uitreiking van de prijzen voor onder andere Sportman en Sportvrouw van het jaar. Ondanks twee Nederlandse genomineerden, was Ruud Gullit de eerste Nederlander die werd gespot op de rode loper.

Tsitsipas moest toch in de buurt zijn, voor het ATP-toernooi van Madrid. Op het Spaanse gravel neemt de nummer 18 van de wereld het op tegen lucky loser Botic van de Zandschulp of de Duitser Jan-Lennard Struff. Badosa kwam sinds haar afmelding op Indians Wells begin maart vanwege een rugblessure niet meer in actie.