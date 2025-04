Toptennisser zoekt na beladen beslissing troost bij bekende vriendin: 'Mijn lichaam zei genoeg'

Toptennis Stefanos Tsitsipas moest zich enkele minuten voor het begin van zijn kwartfinale tegen Arthur Fils noodgedwongen terugtrekken uit het Barcelona Open-toernooi. Op Instagram is te zien hoe hij na deze teleurstelling steun heeft gezocht bij zijn vriendin, eveneens bekend tennisster Paula Badosa.

De keuze om zich terug te trekken uit het toernooi had te maken met rugklachten, zo bleek uit een verklaring die Tsitsipas later deelde op Instagram: "Barcelona, ​​je bent een van mijn favoriete plekken op de tour. Hier spelen is altijd een sensatie; de klei, de energie en de passie van de mensen maken het speciaal. Maar deze keer zei mijn lichaam genoeg. Ik moest opgeven vanwege rugklachten. Bedankt voor de liefde en steun, jullie zijn geweldig. Ik kom sterker terug en ben klaar om weer van deze geweldige stad te genieten."

Medische time-out

De Griek kwam in de eerste set met 2-0 achter te staan ​​tegen Fils, maar na zes minuten vroeg de nummer 16 van de wereld een medische time-out aan. Het leek erop dat hij door zou zetten, maar zijn blessure kreeg de overhand, waardoor Tsitsipas uiteindelijk in de derde game van de eerste set uitviel.

'Ik weet het eerlijk gezegd niet'

Het incident zorgde voor een verwarrend einde aan de kortstondige confrontatie. Ook Fils wist niet wat de reden achter de keuze van zijn tegenstander was, al kon hij het wel raden, dat bleek toen hem tijdens zijn nabespreking naar de status van Tsitsipas werd gevraagd: "Ik denk dat het de rug is, maat ik weet het eerlijk gezegd niet."

'Matchy matchy'

Op Instagram is te zien hoe de de Griek steun heeft gezocht bij zijn "grootste supporter"; Spaanse tennisster Paula Badosa. In haar verhaal deelt ze een foto waarop het stel poseert met een horloge: "Matchy matchy", schrijft de Spaanse tennisster erbij. Wellicht heeft de Griek deze 'souvenirtjes' overgehouden aan het Monte-Carlo Masterstoernooi vorige week, waar het peperdure horlogemerk Rolex de sponsor van is.

Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas poseren met matchende horloges © Instagram: @paulabadosa

In een interview na het ATP-evenement in Barcelona noemde de griek zijn vriendin, en haar vader Josep Badosa, zijn "grootste supporters".