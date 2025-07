Toptennisster Suzan Lamens werd donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde op Wimbledon. Maar de Nederlandse debutant gaat niet met lege handen naar huis. Na haar eerste overwinning op het grandslamtoernooi was ze al verzekerd van een mooi bedrag aan prijzengeld.

Lamens hoefde zich als nummer 69 van de wereld niet te kwalificeren voor Wimbledon: de 25-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs mocht direct meedoen aan het hoofdtoernooi. Daarmee was ze al verzekerd van 66.000 pond, omgerekend zo'n 77.000 euro. Bij een overwinning in de eerste ronde zou dat bedrag flink stijgen.

Lamens moest dan wel eerst af zien te rekenen met Iva Jovic, een 17-jarig supertalent uit de Verenigde Staten. Ook zij maakte haar debuut op Wimbledon. Voor Jovic bleek het feestje van korte duur, want Lamens was véél te sterk. De beste Nederlandse tennisster van dit moment won zeer overtuigend: 6-1, 6-1.

Prijzengeld kan flink stijgen

Dat betekent dat zij zich heeft geplaatst voor de tweede ronde. Daarmee is Lamens 99.000 pond rijker, omgerekend zo'n 115.000 euro.

Daarna stond haar een duel met de Russische Ekaterina Alexandrova (de huidige nummer zeventien van de wereld) te wachten. Als ze daarvan had gewonnen steeg haar prijzengeld nog veel meer. Er lag dan liefst 177.000 euro voor haar klaar.

Uitschakeling

Helaas slaagde Lamens daar niet in. Hoewel ze in de eerste set goed tegenstand bood tegen Alexandrova bleek die in de tweede set toch een maat te groot. Het werd 6-4, 6-0.

Dubbelspel

Overigens kwam Lamens ook uit in het dubbelspel. Zij verloor woensdag haar eerste wedstrijd met de Servische Aleksandra Krunic. Irina Khromacheva en Fanny Stollar waren in twee sets te sterk: 6-3, 7-6. Desondanks mocht Lamens toch 9.750 euro bijschrijven. Ook voor Krunic ligt dat bedrag klaar.

Totale prijzenpot Wimbledon

De uiteindelijke winnaar van Wimbledon krijgt liefst 3,5 miljoen euro. Dat bedrag is verhoogd na een protestbrief van meerdere toptennissers. Het is veruit de hoogste prijzenpot van alle Grand Slams. Ter vergelijking: bij Roland Garros gingen de winnaars in het enkelspel er met iets meer dan 2,5 miljoen euro vandoor.

