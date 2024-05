Prachtige zege Jesper de Jong: Nederlandse tennisser maakt debuut op Roland Garros

Een puike prestatie van Jesper de Jong. De Nederlandse tennisser mag zich opmaken voor het hoofdtoernooi van Roland Garros nadat hij succesvol de kwalificatie doorliep. In de derde wedstrijd versloeg hij Jeffrey John Wolf met overtuigend met: 6-1, 6-2. Zo staat het aantal Nederlanders dat zondag aan het bekende tennistoernooi begint op vier.

De Jong, de nummer 177 van de wereld, walste in de eerste set over zijn Amerikaanse tegenstander heen. Na iets meer dan een half uur was de set met overmacht binnen: 6-1. Ook de tweede set werd vrij eenvoudig een prooi voor De Jong (6-2), die zo overtuigend won van de Amerikaan en zich plaatste voor het hoofdtoernooi.

De Jong (23) was woensdagavond al met 2-0 in sets te sterk voor de Oostenrijker Dennis Novak. In de eerste set werd het 6-3, daarna maakte De Jong het af met wederom 6-3. Een ronde eerder was de Nederlander met 2-0 te sterk voor de Spanjaard Pablo Llamas Ruiz.

Na Australian Open nu Roland Garros

Het wordt De Jongs tweede Grand Slam. In januari van dit jaar nam hij deel aan Australian Open, waar hij in de eerste ronde Pedro Cachín versloeg. Jannik Sinner, die later het toernooi won, was een ronde later nog een maatje te groot voor De Jong.

Roland Garros op punt van beginnen

Het Franse grandslamtoernooi begint komende zondag in Parijs. Donderdag vond de loting plaats en dat zorgde meteen voor mooie affiches. Zo mag Rafael Nadal, volgens Novak Djokovic de topfavoriet, meteen aan de bak tegen Alexander Zverev. Ook de Nederlanders Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus weten wie ze treffen in de eerste ronde.