Grote naam voor ABN Amro Open: Jannik Sinner verdedigt zijn titel in Ahoy

Jannik Sinner verdedigt begin februari zijn titel op de ABN Amro Open in Rotterdam. Dat bevestigt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Italiaan is op dit moment de nummer twee van de wereld.

Sinner haalde in 2023 voor het eerst de finale tegen de huidige nummer vier van de wereld Daniil Medvedev. Die was in drie sets met 5-7, 6-2, 6-2 te sterk voor de jonge Italiaan. In 2024 haalde hij weer de finale en na zeges op Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor was het in de finale toen wel raak tegen Alex de Minaur. Na dat toernooi sprak hij zich al uit over een verdediging van zijn titel. "Ik speel hier zo graag, het publiek in Rotterdam is ook fair, zelfs als je tegen een Nederlandse tennisser speelt. Ik ben daarom echt loyaal naar het toernooi."

'Impact is enorm groot'

Krajicek is als toernooidirecteur erg trots dat Sinner ook de komende editie weer meedoet aan het beroemde tennistoernooi. "De winnaar van het toernooi leg je graag direct vast voor het jaar erna. Zeker als die winnaar Jannik Sinner is. Zijn impact op de fans is enorm groot, hij is wat mij betreft één van de allergrootste sterren van het huidige tennis. Dat hij nu al bekend maakt ook volgend jaar weer te komen, zegt bovendien veel over zijn voorliefde voor het ABN AMRO Open", zegt Krajicek op de website van het toernooi.

Nummer één van de wereld

Sinner speelt in de komende weken Roland Garros en gaat daar proberen de nummer één van de wereld te worden. Iets waarvan Krajicek hoopt dat hem dit zal lukken. "We bieden graag Nederlandse en internationale toptalenten de kans om op het hoogste niveau in actie te komen. Jannik Sinner is hier een heel mooi voorbeeld van. Dat hij straks misschien wel als nummer één van de wereld hier terugkomt is natuurlijk fantastisch."