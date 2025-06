Na afmelding toptennisser Tallon Griekspoor wéér domper voor Nederlands toernooi

Na Tallon Griekspoor heeft ook Alex de Minaur zich afgemeld voor de Libéma Open. Dat is behoorlijk zuur voor het Nederlandse tennistoernooi in Rosmalen. De Australische toptennisser is de titelverdediger.

De Minaur is niet in de mogelijkheid om zijn titel te verdedigen. Dat meldt de organisatie van de Libéma Open op haar website. De huidige nummer tien van de wereld zou dit jaar opnieuw als hoogstgeplaatste speler het toernooi ingaan. Hij meldt zich af vanwege een schouderblessure.

Nieuwe domper voor toptennisser Tallon Griekspoor na opgave Roland Garros: 'Enorm teleurgesteld' Een enorme teleurstelling voor Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor. De 28-jarige moest zich maandag terugtrekken uit grandslamtoernooi Roland Garros en heeft nu alweer een nieuwe tegenslag te verwerken. "Het is gewoon niet mogelijk."

Titelverdediger

De Australische toptennisser won vorig jaar in de finale van de Amerikaan Sebastian Korda. Hij volgde daarmee de Nederlanders Griekspoor en Tim van Rijthoven op, die respectievelijk in 2023 en 2022 de titel pakte. Griekspoor meldde zich eerder op de vrijdag ook al af.

De Minaur en Griekspoor waren onderdeel van Roland Garros. Het grandslamtoernooi komt dit weekend ten einde. De Nederlander moest in de vierde ronde geblesseerd opgeven tegen Alexander Zverev. Hij haalde nog nooit de vierde ronde van een grandslamtoernooi. De Minaur verloor verrassend in de tweede ronde van de Kazach Alexander Bublik, maar blijkt niet voldoende hersteld te zijn.

Camera's leggen intiem moment vast tussen vermoeide toptennisser en zijn verloofde op Roland Garros Het was een dag om snel te vergeten voor Katie Boulter en haar verloofde Alex de Minaur op Roland Garros. Terwijl Boulter zich voorbereidde op haar eigen partij, verloor De Minaur een slopende vijfsetter. Achter de schermen volgde een teder moment tussen het stel, dat door camera's werd vastgelegd. Een zeldzame blik achter de schermen bij een van de bekendste tenniskoppels van het circuit.

Libéma Open

Het grastoernooi van Rosmalen begint zaterdag 7 juni met de kwalificaties. Het hoofdtoernooi begint volgende week. Met de afwezigheid van de titelverdediger schuift Daniil Medvedev een plekje op in de seeding. De Rus wordt nu gezien als topfavoriet. Ugo Humbert (21ste van de wereld), Karen Khachanov (24), Alexei Popyrin (25) en Hubert Hurkacz (28) volgen in de plaatsingslijst.

De Libéma Open is hét moment voor Nederlandse talenten om te schitteren. Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong ontvingen een wildcard voor het hoofdtoernooi, maar in de kwalificaties zijn er ook genoeg wildcards verdeeld aan Nederlanders.

Topfavoriete op Roland Garros heeft relatie met Nederlands tennistalent (17) Inmiddels zijn alle Nederlandse tennissers uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros, maar toch zijn er nog genoeg linkjes naar ons land te vinden in Parijs. Zo ook in het juniorentoernooi bij de meisjes. Daar doen weliswaar geen landgenotes aan mee, maar de topfavoriete heeft een relatie met een van de grote Nederlandse tennistalenten.

Kwalificaties

Het volledige speelschema is nog niet bekend, maar talenten Mees Röttgering en Guy den Ouden komen in actie in de kwalificaties. De 17-jarige Röttgering kreeg eerder dit jaar verrassend een wildcard voor het hoofdtoernooi van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.