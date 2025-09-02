De US Open is in volle gang, maar helaas liggen alle Nederlanders er inmiddels uit in het enkelspel. De overgebleven tennissers strijden tot zondag 7 september om de titels. Bekijk het volledige programma en alle uitslagen in dit artikel.

De beste Nederlandse was Suzan Lamens. Zij won bij haar debuut op de US Open in de eerste ronde van Valerie Glozman, maar verloor een ronde later van titelfavoriete Iga Swiatek. Lamens maakte echter wel indruk door een set van de Poolse te winnen. Bij de mannen was er minder succes: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong sneuvelden allemaal in de eerste ronde.

Inmiddels is het toernooi al ruim een week oud en zijn er al de nodige toppers gesneuveld. Publiekslieveling Ben Shelton moest bij de mannen opgeven met een blessure, net als eerder Jack Draper. Bij de vrouwen zijn onder meer Jasmine Paolini, Elena Rybakina en Mirra Andreeva al naar huis. Ook Stefanos Tsitsipas, Holger Rune en Daniil Medvedev komen in New York niet meer in actie.

Programma enkelspel (mannen)

Bij de mannen is het dinsdag tijd voor de kwartfinales in de onderkant van het speelschema. Carlos Alcaraz, de kampioen van 2022, neemt het rond 19.00 uur op tegen Jiri Lehecka, maar het echte hoofdgerecht volgt in de nacht. Dan neemt viervoudig winnaar Novak Djokovic het op tegen thuisspeler Taylor Fritz. De verliezend finalist van vorig jaar moet een einde maken aan de periode van 22 jaar zonder Amerikaanse winnaar in het herenenkelspel, maar verloor wel alle tien zijn vorige duels van de 38-jarige Serviër.

Programma enkelspel (vrouwen)

In het vrouwentoernooi staan er twee krakers op het programma. Titelverdedigster Aryna Sabalenka treft Marketa Vondrousova, die in 2023 de beste was op Wimbledon. Jessica Pegula verloor vorig jaar de finale van Sabalenka en neemt het deze keer in de kwartfinale op tegen tweevoudig grandslamwinnares Barbora Krejcikova. De Tsjechische won in 2021 Roland Garros en pakte vorig jaar de titel op Wimbledon.

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Mirra Andreeva niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

Prijzengeld

De spelers strijden in New York om een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Op de US Open valt namelijk van alle vier de grandslamtoernooien het meeste geld te verdienen. De winnaars in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen zullen allebei namelijk maar liefst vijf miljoen Amerikaanse dollars bij mogen schrijven. Dat is omgerekend ongeveer 4,3 miljoen euro.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.