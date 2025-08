De National Bank Open in Montréal werd er eentje op snel te vergeten voor de Griekse toptennisster Maria Sakkari. Na een nederlaag in de tweede ronde wilde ze dan ook snel het land ontvluchten. Dat lukte, maar niet alles verliep volgens plan.

Sakkari, die vorige week haar 30e verjaardag vierde, won in de openingsronde van het Masterstoernooi in Montréal van thuisspeelster Carson Branstine (2-1 in sets), maar ging er vervolgens in twee sets vanaf tegen titelverdedigster Jessica Peluga (5-7 4-6). Met de US Open in het vooruitzicht geen al te best resultaat voor de Griekse, die nota bene hardcourt als favoriete ondergrond heeft.

Koffers kwijt

Na haar uitschakeling ging Sakkari rechtstreeks naar het Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport, om - ongetwijfeld - een vlucht te pakken naar het volgende toernooi. De Griekse landde veilig, maar haar koffers waren nergens te bekennen. Dus vroeg ze op sociale media om hulp. 'Mijn koffer zit vast. Is er iemand die op de luchthaven werkt die kan helpen het op te sporen?', vroeg ze op X aan haar ruim 60 duizend volgers.

My suitcase is stuck at YUL (Montreal-Trudeau)

Is there anyone who works at the airport who can help track it down? @AirCanada @yulaeroport — Maria Sakkari (@mariasakkari) August 1, 2025

Voor Sakkari is het handig als haar bagage snel is opgespoord. Wie weet zitten er belangrijke tennisspullen in. Een volger tipt haar dan om Apple AirTags te nemen, zodat haar spullen makkelijker te traceren zijn. Luchtvaartmaatschappij Air Canada reageerde op Sakkari's oproep. Vooralsnog is onduidelijk of de Griekse haar koffer terug heeft.

Volgend toernooi

In aanloop naar de US Open later deze maand bereiden wereld beste tennissers zich voor op het Noord-Amerikaanse hardcourt. Terwijl het Masterstoernooi van Montréal zijn ontknoping nadert, wacht alweer het volgende WTA 1000-toernooi in Cincinnati. De naam van Sakkari prijkt niet op de deelnemerslijst.

Het is onduidelijk welk voorbereidingstoernooi de Griekse nog afgaat voor de US Open begint. De laatste Grand Slam van het jaar start op 24 augustus. Sakkari's beste resultaat in New York is een halve finale (in 2021). In dat jaar haalde ze ook de halve eindstrijd van Roland Garros. De voormalig nummer 3 van de wereld heeft inmiddels een duik gemaakt op de mondiale tennisladder: