Maria Sakkari zorgde tijdens haar partij op de Washington Open voor een opvallend moment, vlak voordat ze een service moest retourneren. Ze zag iets kleins op de baan, onderbrak het spel en bukte zich voorzichtig om het van het veld te halen. Wat volgde leek een sympathiek gebaar dat haar een applaus opleverde van het publiek, maar eindigde totaal anders dan iemand had verwacht.

De Griekse tennisster liep kalm naar de achterkant van de baan en zette het kleine insect - vermoedelijk een gevlekte lantaarnvlieg - netjes en voorzichtig neer, weg van de actie. De commentator prees haar voor haar daad: "Goed werk van Sakkari, je zorgt voor de lokale fauna", klonk het vol lof.

Heldendaad van Sakkari eindigt in mineur

Daarmee leek het beestje veilig te zijn, tot een ballenjongen de rust verstoorde. Terwijl Sakkari zich weer opstelde om te returneren, stapte de jongen nietsvermoedend het beeld in en verpletterde het diertje zonder enige aarzeling onder zijn schoen. Eén stap, en de reddingsactie van de toptennisster van daarnet werd compleet tenietgedaan.

Sakkari’s reactie was veelzeggend: een lichte grijns, een blik van ongeloof en een korte lach richting haar team. De commentator was ook even van slag van het abrupte einde. "O jee, die ballenjongen heeft de memo niet gekregen", klonk hij.

Maria Sakkari saves bug…



bug gets SQUASHED 😭🪦 pic.twitter.com/EEMv1DgpVs — Tennis Channel (@TennisChannel) July 23, 2025

Toch geen onschuldig slachtoffer

Hoewel het moment op het eerste gezicht aandoenlijk leek, ging het vermoedelijk om een gevlekte lantaarnvlieg - een invasieve soort die in de VS actief wordt bestreden. Deze uit Azië afkomstige insecten veroorzaken schade aan gewassen, en in sommige staten worden mensen zelfs opgeroepen ze direct te doden. Sakkari’s goedbedoelde actie kreeg daardoor een onverwacht einde.

Sakkari zelf had weinig tijd om er verder bij stil te staan. Ze pakte opnieuw haar concentratie, liet zich niet afleiden en bleef scherp in de resterende games. De Griekse nummer 90 van de wereld won uiteindelijk met 7-5, 7-6 van Emma Navarro, die als tweede geplaatst was. Ze plaatste zich daarmee overtuigend voor de kwartfinales van het toernooi in Washington, al zal haar 'reddingsactie' waarschijnlijk net zo lang worden herinnerd als haar winst.