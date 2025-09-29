Tallon Griekspoor kan weer op zoek naar een nieuwe coach. De Nederlandse toptennisser maakte deze zomer nog bekend opnieuw de handen ineen te slaan met Kristof Vliegen, maar aan die hernieuwde samenwerking komt nu al een eind. Het nieuws komt in een periode dat het sportief niet goed gaat met Griekspoor.

Griekspoor werkte in het verleden met succes samen met Vliegen, maar aan hun samenwerking kwam een jaar geleden een eind. Vervolgens wisselde Griekspoor (28) in korte tijd meermaals van coach. Hij ging de uitdaging aan met Dennis Sporrel en later met Xavier Malisse, maar kwam deze zomer toch weer bij de Belg Vliegen terecht.

Tallon Griekspoor is niet in vorm

Maar de hernieuwde samenwerking is nu al ten einde volgens NU.nl en De Telegraaf. Al na drie maanden zijn speler en coach met elkaar gebroken. Dat nieuws komt in een periode dat Griekspoor totaal niet in vorm lijkt. Hij verloor de laatste zeven enkelpartijen die hij speelde. Momenteel is hij in het Chinese Beijing. Daar staat hij in het dubbelspel in de halve eindstrijd. In het enkelspel werd hij in de eerste ronde al uitgeschakeld.

Derde periode met Vliegen

Vliegen in 2013 al de trainer van Griekspoor. Na een korte periode waarin Griekspoor het probeerde met Raemon Sluiter, kwam Vliegen in 2022 weer in beeld. In die periode won Griekspoor onder meer het tennistoernooi van Rosmalen. De twee werkten intens met elkaar samen, waardoor het geregeld ook flink botste. Waarom Griekspoor en Vliegen nu opnieuw uit elkaar gaan, is niet bekend.

Het is al langer duidelijk dat Griekspoor niet in beste doen is. Niet alleen vanwege zijn resultaten, maar ook door zijn teksten rondom wedstrijden. Nadat hij op US Open meteen naar huis kon sprak open over het feit dat hij met weinig plezier en vertrouwen op de tennisbaan stond. "Ik heb alles geprobeerd op trainingen. Bij vlagen heb ik best goede trainingen gehad qua niveau, maar het is veel te wisselvallig. Ik ben te veel zoekende en geen moment comfortabel geweest." In juni schreef hij nog het ATP-toernooi van Mallorca op zijn naam, maar die topvorm lijkt nu enorm ver weg.

Opvallende reactie Kristof Vliegen

Beiden hebben inhoudelijk nog niet gereageerd op het nieuws, maar maandagmiddag plaatste Vliegen wel een opvallende foto in zijn Instagram Story. Daarop stond: 'Het is tijd voor een nieuwe baan.'