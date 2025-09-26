Tallon Griekspoor is tijdens de Beijing Open in China wederom in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander ging met 2-0 ten onder tegen Corentin Moutet. Griekspoor heeft inmiddels zeven wedstrijden op rij verloren en is in een dramatische vorm.

Griekspoor kwam met maar een doel naar Peking voor de China Open. De automatisch geplaatste Nederlander wilde dolgraag zijn dramatische vorm van zich afschudden en in ieder geval minstens een wedstrijd winnen. Griekspoor ging in zijn laatste zes partijen op rij onderuit en praatte zichzelf steeds meer de put in.

Tegenover de NOS sprak Griekspoor over zijn vormdip en de mentale strijd in zijn hoofd. "Ik sta niet met heel veel vertrouwen en plezier op de tennisbaan. Het is een inner gevecht (gevecht met mezelf) dat gaande is en op dit moment verloren gaat. Dit heeft meer te maken met het gevoel dat ik op de baan heb, momenteel, dat verre van prettig is."

Corentin Moutet

In de eerste ronde van de China Open trof Griekspoor Corentin Moutet. De Fransman die als een pijl omhoog schiet in de ATP-rankings na een aantal goede prestaties en nu niet veel lager staat dan de Nederlander. Griekspoor begon de wedstrijd in ieder geval goed. De Nederlander hield steevast zijn servicebeurten, maar dat deed Moutet ook. Tot het slot van de eerste set. Moutet brak Griekspoor precies op het juiste moment, waardoor de toptennisser uit Haarlem met 6-4 op een 1-0 achterstand kwam.

De tweede set werd hetzelfde spelbeeld op de mat gelegd. Griekspoor nam het initiatief en pakte telkens zijn servicebeurt, maar Moutet volgde telkens. Echter verliep ook het slot van de set hetzelfde. Bij een 5-5 stand wist Moutet Griekspoor te breken en dus was het behouden van de eigen servicebeurt genoeg voor de Fransman. Hij sleepte set 2 met 7-5 binnen en knalde Griekspoor met een 2-0 overwinning uit het toernooi.

Fiasco

Voor Griekspoor is de China Open dus uitgedraaid op een fiasco. In maar liefst zes toernooien op rij werd de tennisser uit Haarlem nu in de eerste ronde uitgeschakeld. Griekspoor zal terug naar de tekentafel moeten om zich voor te bereiden op zijn volgende toernooi. Dat zal de Shanghai Open worden waar hij ook automatisch geplaatst is.