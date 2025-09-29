Tallon Griekspoor werd direct uitgeschakeld bij het enkelspel van het ATP-toernooi in Peking, maar hoe anders is dat voor zijn Russische vriendin in de WTA-variant. Anastasia Potapova maakt enorme indruk in de hoofdstad van China.

Potapova is inmiddels door naar de achtste finale. Waar zij in de eerste ronde won van Katerina Siniakova, maakte de 24-jarige tennisster daarna indruk door het 19-jarige supertalent Victoria Mboko met 2-0 in sets te verslaan. Maandagochtend is daar een zege op Zeynep Sönmez uit Turkije bijgekomen.

Potapova, de nummer 59 van de wereld, won de eerste set overtuigend met 6-3. In de tweede set had zij een stuk meer moeite. Sönmez (82e op de wereldranglijst) ging uitstekend mee in de wedstrijd en sloeg zichzelf naar 5-5. Daarna trok Potapova alsnog aan het langste eind: 7-5 en dus 2-0 in sets.

Wisselende resultaten voor Tallon Griekspoor

In de volgende ronde neemt de vriendin van Griekspoor het op tegen Linda Noskova of Qinwen Zheng. Zij spelen op maandagmiddag tegen elkaar. Voor Potapova duurt het toernooi een stuk langer dan voor haar vriend: de Nederlandse toptennisser moest in de eerste ronde al het hoofd buigen voor Corentin Moutet (2-0) uit Frankrijk.

Maar ook Griekspoor is nog niet klaar in China. Samen met Benjamin Bonzi gooit hij namelijk hoge ogen bij het dubbelspel. Zij staan dinsdag in de halve finale tegenover Andrey Rublev en Karen Khachanov.

Nog niet 'Insta Official'

Griekspoor en Potapova hebben zichzelf nooit Insta Official gemaakt, maar alles wijst erop dat zij een koppel zijn. Zo noemde de commentator van Eurosport Potapova bij Roland Garros al de vriendin van Griekspoor en waren zij ook telkens toeschouwer in het publiek als de ander moest tennissen.

Daarna bracht Potapova een bezoekje aan Amsterdam én eerder deze maand dook het duo samen op bij een bruiloft. Griekspoor leek daar een van de bruidsjonkers te zijn, maar ook de Russische liet op sociale media te zien op het huwelijksfeest te zijn.