De US Open nadert de eindfase. Bij het enkelspel zijn de kwartfinales bijna achterwege. Gelukkig voor rapper Drake zit toptennisser Jannik Sinner nog in het toernooi, de Canadees heeft namelijk een fortuin ingezet op de eindzege van de Italiaan.

Dit keer heeft Sinner de discutabele eer dat de populaire artiest op hem heeft ingezet. De Canadese rapper staat erom bekend dat hij vaak verliest met sportweddenschappen. In juni deelde hij nog dat hij in een maand ruim 8 miljoen dollar (zo'n 7,2 miljoen euro) had verloren door te wedden op sportwedstrijden. Fans maakten ook wel grappen over de 'Drake curse', die sporters of teams treft als de artiest geld op ze inzet.

In totaal zette Drake al meer dan 125 miljoen dollar (zo'n 107 miljoen euro) in op sporters of teams. Zo plaatste de rapper in 2024 een weddenschap op een overwinning van bokslegende Mike Tyson tegen Jake Paul. De vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam gooide echter roet in het eten. "Ik moet ook de andere kant van gokken laten zien...", schreef Drake in juni over zijn verlies.

Fortuin op Jannik Sinner

Deze keer heeft Drake sterk het geloof dat de Italiaan Sinner de US Open wint. Op Instagram deelde de rapper een screenshot, waarop te zien is dat hij 300.000 dollar (ruim 257.000 euro) heeft ingezet op Sinner als winnaar van het grandslamtoernooi. Als dat gebeurt, dan wint de Canadees meer dan een half miljoen dollar, wat omgerekend zo'n 430.000 euro is.

Drake just placed a $300K bet on Jannik Sinner to win the US Open pic.twitter.com/NNOC5sJ9zo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025

Sinner moet dan wel eerst de kwartfinale aankomende nacht zien te overleven tegen landgenoot Lorenzo Musetti. Drake had overigens eerder dit jaar voor de verandering wel geluk, toen hij gokte op Sinner. De rapper zette 250.000 dollar in dat de Italiaan de Australian Open zou winnen. Sinner won de finale van het toernooi uiteindelijk van de Duitser Alexander Zverev. Met zijn winnende gok haalde Drake toen 345.000 dollar binnen.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.