De wereldberoemde muzikant en rapper Drake scoort in de hitlijsten succes na succes. En dat al dik 15 jaar. Maar zodra de Canadees een gokje waagt (vooral op sportwedstrijden), gaat het gruwelijk mis. Dan is het flop na flop. Het kost Drake miljoenen euro.

Drake heeft afgelopen maand een enorme hoeveelheid geld ingezet met sportweddenschappen. Veel geluk had de Canadese rapper niet: hij verloor 8,2 miljoen dollar (zo'n 7,2 miljoen euro) op een inzet van in totaal 124,5 miljoen dollar (108,3 miljoen euro).

"Ik moet ook de andere kant van gokken laten zien...", schrijft Drake op Instagram bij een kopie van zijn maandoverzicht. "De verliezen zijn momenteel zo zuur." De rapper zegt niet op welke wedstrijden hij heeft ingezet.

Vloek van Drake

De 38-jarige Drake staat erom bekend dat hij vaak weddenschappen afsluit en die meestal ook verliest. Online noemen fans het vaak de 'Drake curse', oftewel de vloek van Drake, als hij inzet op een bepaalde wedstrijd. Zo gokte hij eind vorig jaar tevergeefs dat Mike Tyson het veelbesproken gevecht met Jake Paul zou winnen.

Drake shares gambling losses. pic.twitter.com/Y86LXJJWvr — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2025

Jake Paul

Drake was eerder qua specifieke bets wel openhartig en laat met veel details zien hoe hij met zijn weddenschappen heeft geflaterd. In het verleden postte hij bijvoordbeeld screenshots als bewijs dat hij flinke bedragen had ingezet op pakweg Tyson Fury, Nate Diaz en het Canadese voetbalteam.

En al die keren kwam zijn voorspelling niet uit, zodat hij serieuze bedragen verloor. In 2024 voorzag hij nog dat Mike Tyson zou winnen van bokser Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Maar Paul won.

Jake Paul en Mike Tyson boren beroemde rapper tonnen door zijn neus, zelf lopen ze flink binnen Jake Paul won zaterdagnacht op punten het beruchte gevecht van de 58-jarige Mike Tyson. Eigenlijk stond dat op voorhand al vast, door een weddenschap die rapper Drake sloot. De Canadees gokte op een overwinning van Tyson en liep daardoor veel geld mis.

Stake

Opvallend is het wel dat Drake zo onbekommerd zijn financiele tegenvallers deelt met de wereld. Het vloekt met zijn imago als succesvolle muzikant, die alles wat hij aanraakt verandert in goud. Ook heeft hij een samenwerking met gokplatform Stake en dat bedrijf is er, zo zou je denken, niet bij gediend dat hun uithangbord keer op keer laat zien dat je met gokken op sport snel door je geld heen kan zijn.

Met de carrière van Aubrey Graham, zoals Drake heet, gaat het de laatste jaren wat minder. Hij raakte in een 'beef' verwikkeld met collega Kendrick Lamar. Ze dropten beiden diverse tracks waarin ze elkaar bespotten. Experts vinden dat Lamar de hardste verbale klappen uitdeelde.