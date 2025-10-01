De prijzengelden in het tennis worden hoger en hoger. Maar vooralsnog profiteert alleen de absolute top daarvan. Bij de ATP Finals is de pot met een recordbedrag gevuld.

Het prestigieuze seizoensslotstuk, dat van 9 tot 16 november in het Italiaanse Turijn plaatsvindt, pakt uit met een recordbedrag van 15,5 miljoen dollar aan prijzengeld. Alleen al voor deelname strijken tennissers 331.000 dollar op, meer dan de winnaar van sommige toernooien. Invallers krijgen 155.000 dollar. Elke groepsoverwinning levert 396.500 dollar op.

Prijzengeld ATP Finals

Vanaf de halve finales is elke wedstrijd meer dan een miljoen dollar waard. De winnaars van de halve finales voegen 1.183.500 dollar toe aan hun totale prijzengeld, terwijl de kampioen van de finale maar liefst 2.367.000 dollar mee naar huis neemt, bovenop wat hij eerder in het toernooi heeft verdiend. Blijft iemand ongeslagen in Turijn, dan rinkelt de kassa enorm: 5.071.000 dollar.

Vorig jaar streek kampioen Jannik Sinner – die de titel pakte zonder een set te verliezen – een duizelingwekkende 4.881.100 dollar op. Dit seizoen is de grens van 5.000.000 dollar al doorbroken, aangezien US Open-kampioen Carlos Alcaraz dit bedrag in ontvangst mocht nemen.

Overzicht prijzengeld

Invallers: 155.000 dollar

Deelname: 331.000 dollar

Winst in groepsfase: 396.500 dollar

Winst in halve finale: 1.183.500 dollar

Winst van ATP Finals: 2.367.000 dollar

Ongeslagen kampioen: 5.071.000 dollar

Deelnemers aan ATP Finals

Alcaraz en Sinner hebben hun plek op de ATP Finals al veiliggesteld. In de populaire race naar Turijn staat Alexander Zverev momenteel op de derde plaats, gevolgd door Novak Djokovic op de vierde. Onder de top acht bevinden zich momenteel ook Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur en Lorenzo Musetti. De Brit Jack Draper en Felix Auger-Aliassime vallen momenteel net buiten de boot.

Ter herinnering: vorig jaar besloot Novak Djokovic dit toernooi over te slaan, ondanks zijn recht op deelname. De editie van 2024 werd gewonnen door Sinner. Djokovic is met zeven titels recordhouder, gevolgd door Roger Federer (6), Pete Sampras en Ivan Lendl (beiden 5).