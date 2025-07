De organisatie van Wimbledon heeft excuses gemaakt voor de fout met de automatische lijntechnologie tijdens de wedstrijd tussen Sonay Kartal en Anastasia Pavlyuchenkova. De Russische tennisster voelde zich bestolen toen het systeem faalde.

Pavlyuchenkova kreeg bij een 4-4 stand in de eerste set een gamepoint en leek die ook te benutten toen Kartal de bal duidelijk uitsloeg. De 'call' kwam echter niet en officieel is het systeem leidend. Het was echter duidelijk dat het systeem een fout had gemaakt en na een lange discussie werd door de umpire besloten het punt opnieuw te spelen. Pavlyuchenka was daar niet blij mee en verloor zelfs nog haar servicegame.

Dat leidde tot grote frustratie bij Pavlyuchenkova, die de game uiteindelijk verloor. Haar woede richtte ze openlijk op het Britse thuispubliek, die Kartal logischerwijs ondersteunden. Hardop sprak ze het publiek toe: "Jullie hebben me net bestolen!"

Excuses van organisatie

De organisatie bood later excuses aan en liet weten dat het systeem door een "menselijke fout" één game niet had gewerkt. "Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de nauwkeurigheid van de technologie voor het volgen van de bal", aldus een verklaring van de organisatie, die aangaf dat ze de nodige wijzigingen hadden doorgevoerd in het proces.

De fout bleek niet fataal, want Pavlyuchenkova brak direct terug en won de partij uiteindelijk met 7-6 (3) 6-4. "We waren aan het wachten op een beslissing toen het systeem niet bleek te werken. Ik dacht dat ze zouden zeggen dat de bal in of uit was geweest, maar ze wilden dat we het punt overspeelden. Het was lastig, omdat het een cruciaal moment in de partij was", keek de Russische terug. "Ik dacht dat de umpire het initiatief kon nemen, daarom zit hij in die stoel.

Meer ophef

Het was niet de eerste keer dat het systeem onder vuur ligt. De Britse Emma Raducanu gaf eerder aan dat het systeem fouten had gemaakt tijdens haar verloren wedstrijd tegen Aryna Sabalenka. Haar landgenoot Jack Draper dacht eveneens dat het systeem niet 100 procent nauwkeurig was. Volgens de Zwitserse Belinda Bencic is het systeem een onderwerp van gesprek in de kleedkamer.

Het is dit jaar voor het eerst dat Wimbledon geen gebruik meer maakt van lijnrechters, maar van het systeem. Het toernooi brak daarmee met een stokoude traditie.

