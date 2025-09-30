Roland Garros is wars van technologische hoogstandjes en blijft bij de eigen leest. Het grote tennistoernooi kiest er ook in 2026 voor om menselijke lijnrechters in te zetten tijdens alle wedstrijden. Dat is een uitkomst van een vergadering van de Franse tennisbond.

Het graveltoernooi in Parijs is de enige van vier Grand Slams die nog op de ouderwetse manier werkt. Bij toernooien als Australian Open, Wimbledon en US Open zijn de lijnrechters vervangen door een elektronisch systeem. Een controversiële keuze, omdat de technologie vaker dan wenselijk hapert of zelfs foute beslissingen oplevert. Zowel op de Grand Slams als op de kleinere toernooien waar de technologische hulpmiddelen worden ingezet, zijn regelmatig klachten van tennissers te horen. Ook worden partijen soms stilgelegd, omdat de techniek niet werkt of gereset moet worden.

'Blijven benadrukken'

Roland Garros wil misschien wel mede daardoor in ieder geval in de 2026-editie nog gewoon mensen op de lijnen op alle banen zetten om te bepalen of een bal wel of niet uit is. 'Voor het volgende Roland-Garros-toernooi zal de FFT (de Franse tennisbond, red.) de uitmuntendheid van de Franse arbitrage, die over de hele wereld wordt erkend, blijven benadrukken en die de organisatie van het toernooi volledig tevreden stelt', meldt de bond in een officieel statement.

'Draagt bij aan unieke karakter'

De selectie om lijnrechter te worden op Roland Garros is streng. 'Tijdens de editie van 2025 van het toernooi waren 404 scheidsrechtersfunctionarissen aanwezig. Deze scheidsrechters en lijnrechters worden streng geselecteerd uit ongeveer 30.000 officials in Frankrijk, die het hele jaar door partijen leiden. Deze beslissing draagt ​​bij aan het unieke karakter van het Roland-Garros-toernooi, het laatste Grand Slam-toernooi dat gebruikmaakt van lijnrechters.'

Sensationele editie 2025

Roland Garros 2026 zal van 18 mei tot en met 7 juni plaatsvinden op het karakteristieke gravel in Parijs. De afgelopen editie werd gewonnen door Coco Gauff (vrouwen) en Carlos Alcaraz (mannen). Vooral de finale van de Spanjaard tegen Jannik Sinner spreekt nog altijd tot de verbeelding en is misschien wel de mooiste wedstrijd van 2025. Sinner kwam met 2-0 voor in sets, maar Alcaraz knokte zich knap terug en pakte via een tiebreak en supertiebreak alsnog in 5 sets de hoofdprijs.