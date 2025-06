Voetballegende Ronaldo heeft een ex-tennisster de dag van haar leven bezorgd. De Oekraïens Belgische Maryna Zanevska wijdde er een speciale post aan op Instagram. Ze blijkt namelijk een grote fan te zijn.

De ex-tennisster en ex-voetballer waren beiden aanwezig bij de tennisacademie van de bekende tenniscoach Patrick Mouratoglou. De topsporters zouden eigenlijk samen tennissen, maar er ging van alles mis bij Zanevska. Het had weinig gescheeld of de Belgische had haar held niet ontmoet.

Toptennisser Carlos Alcaraz heeft opmerkelijke verklaring voor nieuw succes: 'Ik voelde zoveel haat' De Spanjaard Carlos Alcaraz won zondag zijn tweede titel in korte tijd. Na de eindzege op Roland Garros pakte hij met Queen's 'maar' een ATP 500-toernooi. De reden achter het succes: Ibiza.

Posters van Ronaldo

"Ja, ik maak er een hele post van, want hoe zou ik anders kunnen?", schrijft ze onder een chique foto van haar en een glimlachende Ronaldo. "Toen we opgroeiden, hingen de muren van ons appartement vol met zijn posters. Mijn broer was (en is nog steeds) zijn grootste fan.

Dus dit moment… dat voelde anders."

De 48-jarige Braziliaan nam zelfs een speciale video voor haar broer op. "Ronaldo was enorm aardig. Ik zie je weer in Dubai, om eindelijk samen te tennissen."

Het artikel gaat verder onder de foto.

De nog maar 31-jarige Zanevska is sinds 2023 gestopt met tennis. Haar hoogste notering op de wereldranglijst is 86ste en in 2022 haalde ze de kwartfinale van Roland Garros. Toen ze op relatief jonge leeftijd stopte met tennis worstelde ze al vier jaar met rugpijn.

Omstreden toptennisster krijgt de volle laag van tegenstandster na aanvaring: 'Daarom mag niemand jou!' Het ging er zondag na afloop van de tennispartij op het Bad Homburg Open allesbehalve vriendelijk aan toe. Wat begon als een koele handdruk tussen speelsters Maria Sakkari en Yulia Putintseva, ontaardde in een felle ruzie bij het net.

Kiespijn

Het was een ander soort pijn die haar bijna de ontmoeting met Ronaldo kostte. De twee ex-topsporters zouden eigenlijk met elkaar tennissen in de buurt van het Franse Nice. Ze waren aanwezig bij een fundraiser voor tennistalenten. Een shirt van Ronaldo leverde 60.000 euro op. "Direct nadat ik arriveerde in Nice belandde ik in het ziekenhuis met een vreselijke kiespijn. Van die pijn die je niet kan negeren", schrijft ze met bijpassende foto's in haar Instagram Stories.

"En hier komt het gekste gedeelte. Ik moest de trainingssessies met Ronaldo afzeggen. Mijn vrienden konden het niet geloven: 'Ben je gek? Trek die kies er gewoon uit en GA!'. Ik was zo teleurgesteld, dacht dat mijn hele weekend geruïneerd was."

Nederlander weet gestopte toptennisster eindelijk te overtuigen: 'Het heeft vijftien jaar geduurd' Bruce Springsteen is een fan rijker. En wat voor eentje: niemand minder dan oud-toptennisster Garbiñe Muguruza. Zij was samen met een Nederlander aanwezig bij een concert van de poplegende in Spanje.

Het lukte Zanevska toch om op tijd weer fit te zijn. "Dankzij het geweldige medische team bij de Academy kreeg ik een spoedafspraak bij de tandarts. En toen was ik terug! Ik speelde zelfs nog wat tennis.