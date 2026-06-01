Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Nederland begon met drie tennissers in het enkelspel in Parijs, maar die liggen er inmiddels allemaal uit. Desondanks zijn er ook maandag weer een hoop mooie partijen. Het hoofdgerecht is zonder twijfel de clash tussen Aryna Sabalenka en Naomi Osaka, maar er valt nog meer te genieten in de Franse hoofdstad.

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij zondag tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Clash tussen toptennissters

Op maandag is het tijd voor de achtste finales in de bovenste helft van het speelschema bij zowel de mannen als de vrouwen. Bij de mannen is dat een flink onthoofd programma door de vroege uitschakeling van Jannik Sinner in Parijs. De als vierde geplaatste Felix Auger-Aliassime is daardoor de meest aansprekende naam op de maandag. Hij speelt tegen Alejandro Tabilo, de nummer 36 van de wereld.

Zij kunnen echter niet tippen aan wat er bij de vrouwen te gebeuren staat. In de avondsessie treffen Aryna Sabalenka en Naomi Osaka, allebei viervoudig grandslamkampioenen, elkaar in Parijs. Eerder op de dag komt ook de vriendin van Tallon Griekspoor in actie. Zij kan voor het eerst de kwartfinales halen van een grandslamtoernooi.

Programma enkelspel mannen

Programma enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova.

Bij de mannen is het na de uitschakelingen van Sinner en Novak Djokovic zelfs al zeker dat er een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. Alexander Zverev, die al drie finales verloor, is nu de grote titelfavoriet. In het vrouwentoernooi zitten met Sabalenka, Osaka en Madison Keys wel nog drie winnaressen van een Grand Slam. Zij wonnen echter allemaal nog nooit de titel in Parijs.

