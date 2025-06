Bruce Springsteen is een fan rijker. En wat voor eentje: niemand minder dan oud-toptennisster Garbiñe Muguruza. Zij was samen met een Nederlander aanwezig bij een concert van de poplegende in Spanje.

'Het heeft me 15 jaar gekost... Maar uiteindelijk heb ik Garbi Muguruza zover gekregen om the boss met mij te zien', plaatste Olivier van Lindonk op sociale media. Daarop poseert hij samen met de Venezolaans-Spaanse ex-tennisster, haar partner Arthur Borges en nog wat anderen. Op de achtergrond is Bruce Springsteen himself te zien.

De inmiddels 75-jarige Amerikaan is bezig aan een tour door Europa. Na eerdere optredens in onder meer Liverpool, Berlijn en Manchester was het dit keer tijd voor twee concerten in San Sebastian. Muguruza was aanwezig bij de eerste editie van Springteens concert in Estadio Reale Arena, de thuishaven van voetbalclub Real Sociedad. Ook trainer Arne Slot bezocht al een concert van hem.

Took me 15 years…but finally got @GarbiMuguruza to see the boss with me! #boss #37 pic.twitter.com/UM3TCMoC5a — Olivier van Lindonk (@Lindonk) June 21, 2025

Voormalig nummer 1 van de wereld

Muguruza heeft tijd over nu ze gestopt is als prof. Sinds 2023 was ze al niet meer te zien op de baan, waarna ze vorig jaar op haar dertigste besloot te stoppen. "Tennis heeft me veel gegeven in dit eerste deel van mijn leven. Het is een fantastische reis geweest waarin ik unieke situaties heb meegemaakt. Nu ben ik klaar om aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen, dat zeker op de een of andere manier met tennis en sport verbonden zal zijn."

Muguruza beleefde haar grootste successen in 2016 en 2017. Allereerst won ze Roland Garros, waarna ze een jaar later de beste was op het gravel van Roland Garros. In dat jaar bezette ze ook de hoogste positie op de mondiale tennislijst. In 2021 kende nog een kleine opleving met de winst van de WTA Finals, maar daarna zakte het niveau. De Spaanse trok zich terug om meer tijd met familie en vrienden te spenderen.

Daar was het concert met Van Lindonk dus het perfecte voorbeeld van. Hij was jarenlang de manager van Muguruza en ook een tijd van Daniil Medvedev.