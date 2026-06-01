Dé wedstrijd van de maandag op Roland Garros is zonder twijfel die tussen Aryna Sabalenka en Naomi Osaka. De twee tennissters wonnen in hun loopbaan allebei al vier grandslamtitels en jagen in Parijs dus op nummer vijf. Voor hun clash hebben de twee een bijzondere eer gekregen, die niet voor veel vrouwen is weggelegd in Parijs.

Sabalenka en Osaka zijn namelijk ingepland voor de avondsessie op Court Philippe Chatrier, het centre court op Roland Garros. Dat is bijzonder, want die sessie bestaat uit slechts één duel. Sinds Roland Garros in 2021 een speciaal avondprogramma invoerde, werd er bijna altijd gekozen voor een mannenpartij. Het gebeurde in meer dan vijftig avonden slechts vier keer eerder dat de vrouwen die eer kregen. De laatste keer was zelfs in 2023. Ook toen had Sabalenka de eer, zij won van Sloane Stephens.

Dat de organisatie bijna altijd voor een mannenpartij kiest, leverde afgelopen week nog wat gedoe op. De WTA, de organisatie achter het vrouwentennis, ging zelfs het gesprek aan met de toernooidirectie om de onvrede te uiten. Dat lijkt nu effect te hebben gehad, want voor het eerst in drie jaar zijn de mannen weer eens overgeslagen.

Grote namen in het tennis

Met de status van de twee tennissters is het natuurlijk ook niet vreemd dat zij op primetime worden ingepland. Ze wonnen allebei vier grandslamtitels, waarvan twee op de Australian Open en twee op de US Open, en stonden ook allebei op de eerste plek van de wereldranglijst. Sabalenka is zelfs al anderhalf jaar lang de nummer 1.

Hoewel hun erelijsten veel overeenkomsten vertonen en ze ook beiden 28 jaar oud zijn, verlopen de carrières van beide vrouwen totaal verschillend. Osaka brak al vroeg door en won tussen 2018 en 2021 al haar grote titels. Daarna kampte ze met mentale problemen en ook lag ze er een jaar uit door de geboorte van haar eerste kindje. Ze keerde in 2024 weer terug op de baan en is inmiddels de nummer 16 van de wereld, maar haar oude topniveau haalde ze nog altijd niet.

Sabalenka had juist wat langer nodig om haar top te bereiken. Zij pakte in 2023 haar eerste grandslamtitel en voegde daar er nog drie aan toe. In dat jaar werd ze ook voor het eerst de nummer 1 van de wereld.

Sabalenka en Osaka kwamen elkaar dit jaar al twee keer tegen en beide keren wist de nummer 1 van de wereld te winnen. Enkele weken geleden troffen ze elkaar in Madrid voor het eerst op gravel en daar was Sabalenka in een spannend duel na drie sets te sterk.

Verrassingen eisen hun tol bij de mannen

Dat de organisatie van Roland Garros maandag voor een vrouwenpartij in het avondprogramma heeft gekozen, zal ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met de mannenduels die er op het programma staan. De achtste finales in de bovenste helft van het speelschema worden maandag afgewerkt, maar door de uitschakeling van Jannik Sinner en andere grote verrassingen zijn daar nog weinig grote namen over.

Van de acht spelers die nog kansmaken op een plek in de finale lukte enkel Matteo Berrettini dat ooit, maar de Wimbledon-finalist van 2021 is na aanhoudend blessureleed de nummer 105 van de wereld. Felix Auger-Aliassime is als nummer 6 van de wereld de enige top 10-speler die nog in het toernooi zit aan deze kant. Hij kwam in Parijs echter nooit verder dan de vierde ronde en heeft ook zeker niet de staat van dienst van Sabalenka en Osaka.

