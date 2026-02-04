De organisatie van het ABN Amro Open moet in korte tijd een twee bittere pillen slikken. Nadat maandag Carlos Alcaraz zich afmeldde voor het tennistoernooi, kwam woensdag naar buiten dat een tweede wereldtopper het toernooi in Rotterdam aan zich voorbij laat gaan.

Ook Alexander Zverev heeft zich namelijk afgemeld voor de 53e editie van de ABN AMRO Open in Rotterdam. De 28-jarige Duitse tennisser kampt met een enkelblessure en heeft van zijn fysiotherapeut het advies gekregen rust te nemen.

'We hadden hem hier graag op de baan gezien

Ik vind het enorm jammer dat ik dit besluit moet nemen", laat de nummer vier van de wereldranglijst via de organisatie weten. "Gelet op mijn historie met mijn enkel moet ik echter prioriteit geven aan mijn herstel."

"We hadden Alexander hier graag weer op de baan gezien", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht. "Maar we hebben natuurlijk ook begrip voor de keuze die hij hier maakt. Iedereen kan zich de beelden nog herinneren en de impact die zijn eerdere enkelblessure had."

Onthoofd toernooi

Zverev bereikte vorige week op de Australian Open de halve finales waarin hij verloor van de latere winnaar Alcaraz, die zijn titel in Rotterdam niet verdedigt omdat hij rust nodig heeft. Het ATP-toernooi in Ahoy begint zaterdag met de kwalificaties.

Na de afmeldingen van Alcaraz en Zverev is Alex de Minaur de als eerste geplaatste speler op het indoortoernooi. De nummer zes van de wereldranglijst uit Australië bereikte de afgelopen twee seizoenen de finale in Rotterdam. Toptennissers Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medvedev en Jack Draper staan ook in de top dertien van de wereldranglijst.

Gelukje voor Nederlandse tennissers

Jesper de Jong is door de afmelding van Zverev rechtstreeks toegelaten tot het toernooi. Botic van de Zandschulp heeft zoals verwacht een wildcard gekregen.