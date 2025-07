Een heel angstig moment bij het tennistoernooi van Washington. Tennissers Daniil Medvedev en Reilly Opelka waren bezig aan de tweede set toen hun partij plotseling werd onderbroken door een schreeuwende toeschouwer. De fan op de tribune riep heel hard om hulp en daardoor lag de wedstrijd korte tijd stil.

Medvedev is bezig aan een moeizaam jaar en ook tegen de boomlange Amerikaan (2,11 meter) had hij het lastig. Opelka won de eerste set en was bij een 5-5 tussenstand dicht bij een stunt tegen de nummer 14 van de wereld. Medvedev stond in zijn eigen servicegame met 40-0 voor toen er plotseling iemand op de tribune heel snel hulp nodig had.

Zorgwekkend incident

"Help, help, help", galmde het heel hard door het stadion. De spelers schrokken van de schreeuwende man en umpire Mohamed Lahyani communiceerde direct met andere mensen langs de kant om hulp te sturen. Het is in de Amerikaanse stad de hele week boven de 30 graden en de felle zon had zijn tol geëist op één van de fans.

Medvedev en Opelka moesten vervolgens wachten, maar konden even later gelukkig weer verder spelen. Het hele incident leek er bij de Amerikaan echter wel flink ingehakt te hebben. Waar Medvedev hem tot dat moment niet had weten te breken, gebeurde dat vervolgens drie keer. De Rus gunde Opelka in het vervolg zelfs nog maar één game.

Reset bij Medvedev

De US Open-winnaar van 2021 sprak na afloop over het incident: "Allereerst hoop ik dat het goed gaat met de toeschouwer. Het is niet makkelijk om op de tribunes te zitten met de hitte en de volle zon."

Medvedev moest echter wel toegeven dat hij van de onderbreking had geprofiteerd: "Ik had wat tijd om te reflecteren en het hielp me om beter te spelen. Bij de volgende returngame lukte het me om meer ballen terug in het spel te brengen. Het hielp me dus om te resetten."

Voormalig finalist

Medvedev neemt het in de achtste finales van het ATP 500-toernooi op tegen Wu Yibing. De Chinese nummer 243 van de wereld won verrassend van Alexei Popyrin, die op de 24e plek van de ranking staat. Medvedev haalde in 2019 al eens de finale in Washington, maar verloor toen van Nick Kyrgios.