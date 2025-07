Tennis is een sport waarbij de hoofdrolspelers op de baan hun opperste concentratie nodig hebben. Het verstoren van de partij wordt doorgaans allerminst gewaardeerd en daar heeft een kleine indringer een peperdure prijs voor moeten betalen.

Het gebeurde tijdens een toernooi in Washington. Op de City Open speelde de Griekse Maria Sakkari tegen Emma Navarro, totdat een beestje op de baan de partij verstoorde. Een insect nam plaats op de baan in de Verenigde Staten en Sakkari dacht het subtiel op te lossen. Dat liep even anders.

De tennisster pakte het beestje met haar racket op en liet het vervolgens los aan in een van de uiterste gedeeltes van de baan. Eind goed, al goed. Zou je denken, daar dacht de ballenjongen alleen anders over. Zonder ook maar even te aarzelen stapte hij zonder mededogen op het insect: dood.

Maria Sakkari saves bug…



bug gets SQUASHED 😭🪦 pic.twitter.com/EEMv1DgpVs — Tennis Channel (@TennisChannel) July 23, 2025

Dat gebeurde tot enige ontzetting van het publiek, dat eerst nog applaudiseerde voor Sakkari. "De ballenjongen had de memo niet ontvangen", vatte de commentator de situatie accuraat samen. Sakkari keek ook even verbaasd naar de jongen, maar richtte zich vervolgens weer op de wedstrijd.

Succesvol toernooi voor Sakkari

Sakkari kon er uiteindelijk ook wel om lachen. Al helemaal omdat ze bijzonder goed bezig is in het toernooi. Op Citi Open versloeg ze dinsdag al knap Katie Boulter in twee sets in tijdens het 'muggenduel' moest ook Navarro er aan geloven. De nummer twee van de plaatsingsranglijst ging naar huis ten koste van de Griekse: 7-5, 7-6.

Tennisruzie met tegenstander

Met die cijfers won Sakkari ruim een maand geleden ook een wedstrijd, maar die ontaarde in een enorme rel. Op de Bad Homburg Open versloeg ze Yulia Putintseva uit Kazachstan, maar tevreden was ze allerminst. Ze stoorde zich aan de houding van Putintseva en maakte dat in woord en gebaar duidelijk. Uiteindelijk ontplofte Sakkari richting de Kazachse. "Daarom mag niemand jou! Niemand mag jou", zo sneerde de Griekse.

De Kazachse reageerde later op Instagram op het akkefietje. Volgens haar was er niets aan de hand en had ze niets fout gedaan. "Niet dat het me iets kan schelen. Ik heb haar gewoon een hand gegeven, zoals de meeste vrouwen doen. BLijkbaar niet volgens het 'omhelzingsprotocol' dat sommige mannen lijken te verwachten." Vervolgens verweet de ze Griekse wel hypocriet gedrag, omdat ze ook niet altijd keurig een hand gaf na partijen.