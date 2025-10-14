Anastasia Potapova, de vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, heeft beelden van een glamoureuze fotoshoot op haar socials gezet. Griekspoor was er snel bij om een like uit te delen.

De 24-jarige tennisster Potapova, de nummer 52 van de WTA-ranking, heeft op Instagram drie foto's gedeeld van de shoot. De blonde Russische draagt een witte bontjas en schijnbaar verder niets. Ze poseert tegen een sfeervol uitgelichte witte achtergrond.

Op de eerste foto zit ze op een knie en houdt ze met een hand haar andere been vast. Op de tweede houdt ze met haar armen de flanken van de fluffy jas vast, terwijl ze met een zwoele blik in de lens kijkt. Op de derde foto hangt de jas zelfs een beetje los.

Tallon Griekspoor

In een Russische reactie wordt Potapova 'Sneeuwkoningin' genoemd en dat lijkt haar wel te plezieren. Ze reageert op die reactie met emoji van een lachend gezicht en een hartje. Een ander vergelijkt haar met Anna Kournikova, een voormalig toptenisster die ook carrière maakte als model. Daar reageert Potapova dan weer niet op.

En iemand grapt dat toptennisser Carlos Alcaraz inmiddels wel een privéberichtje haar Potapova gestuurd zal hebben. Maar in een reactie wordt Alcaraz uit de dromen geholpen: "Ze heeft Tallon Griekspoor al."

Relatie

Griekspoor en Potapova hebben nog nooit heel expliciet bevestigdt dat ze een koppel zijn, maar alles wijst erop dat ze samen zijn. Zo noemde de commentator van Eurosport Potapova bij Roland Garros al de vriendin van Griekspoor en waren zij ook bij meerdere toernooien toeschouwer bij elkaar in het publiek als de ander moest tennissen.

Resultaten van Potapova

Potapova is sinds eind september niet meer op de tennisbaan verschenen bij een toernooi. In Beijin verloor ze bij de laatste 16 van)Linda Noskova. Ze won dit jaar één toernooi, nameljik het Transylvania Open in Roemenië. Dat toernooi valt in de categorie WTA-250.

Bij de grandslamtoernooien ging het moeizaam dit jaar. Ze sloeg Wimbledon over en bij de andere drie majors overleefde ze telkens één rondje.