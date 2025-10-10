Novak Djokovic, de succesvolle tennisser, heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het leven buiten het tennis. Van vastgoed en sapjesproductie tot recentelijk mede-eigenaar van voetbalclub Le Mans. Volgens Amerikaanse media stapt hij nu echter ook in het spraakmakende "Project B".

Een spectaculair project voor een wereldwijde basketbalcompetitie, vol met sterren, doet al langer de ronde. De geruchten kwamen pas echt op gang na een opvallende ontmoeting tussen LeBron James, Miško Ražnatović en Maverick Carter op een jacht in Saint-Tropez.

Carter besloot zich terug te trekken uit het idee en nu melden Amerikaanse media dat de regeringen van Singapore, Saoedi-Arabië en casino-exploitanten in Macau tot de potentiële investeerders behoren. Het hele idee genaamd "Project B", zou aanvankelijk van start gaan als een vrouwencompetitie, maar een uitbreiding naar het mannenbasketbal wordt niet uitgesloten.

Het initiële plan is een competitie met zes teams van elf speelsters. Die teams spelen zeven toernooien van twee weken in steden in Azië, Europa en Amerika. De onderhandelingen met WNBA-sterren zijn al gestart, waarbij hen serieuze bedragen worden aangeboden als ze instemmen.

Novak Djokovic

De investeringsfase is ook waar Djokovic om de hoek komt kijken. The Athletic meldt dat niemand minder dan de Servische toptennisser een van de investeerders in dit project wil worden. Maar hij zou niet de enige zijn uit de tenniswereld. Ook Sloane Stephens, voormalig Grand Slam-kampioene en US Open-winnares, behoort tot de investeerders. Djokovic is nog niet zeker een van de investeerders, maar de Serviër is duidelijk gecharmeerd van 'Project B' en de plannen achter de competitie.

Om 'Project B' te kunnen financieren is nog wel een miljardenbedrag aan investeringen nodig. James is dan ook druk bezig met het bij elkaar harken van investeerders. De groep met organisatoren van het project is van plan om van de nieuwe competitie een langdurig project te maken waarbij er meer fans van over de hele wereld naar het basketbal worden getrokken. Ook staat het nieuwe 'Project B' voor gelijkheid, waarbij vrouwen ook een groot salaris kunnen verdienen zoals de huidige sterren in de NBA dat ook al doen.