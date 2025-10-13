Tallon Griekspoor heeft een bizarre wedstrijd gespeeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Stockholm. De Nederlandse toptennisser leek al heel snel klaar te zijn tegen Jacob Fearnley, maar de Brit raakte door een afleiding zijn hoge niveau plotseling kwijt. Toch trok Griekspoor na een zenuwslopend topduel aan het kortste eind.

De Britse tennisser Fearley had Griekspoor op z'n knieën. Hij won de eerste set met 6-3 en leidde in de tweede set met liefst 5-2. Alles wees erop dat een gefrustreerde Griekspoor al snel uitgeschakeld werd in de Zweedse hoofdstad. Hij was de maandag nog begonnen met lekker nieuws dat hij teruggekeerd was in de top-30 van de wereld, maar leek dat snel te moeten bekopen met een vroegtijdige uitschakeling. Totdat een fan op de tribune in de overdekte speelhal zijn telefoon was vergeten uit of op stil te zetten.

Afleiding

Ineens ging er een ringtone af en was Fearnley dusdanig afgeleid dat hij een waardeloze serie games afleverde. Hij beklaagde zich erover bij de umpire, maar die kon alleen vragen of al het geluid beperkt kon worden. Griekspoor pakte het cadeautje dankbaar uit en knokte zich terug in de wedstrijd. De tweede set werd uiteindelijk een tiebreak, ondanks dus de 5-2 achterstand voor de Nederlander. Hij trok er een beslissende derde uit en ineens was de wedstrijd omgedraaid.

Doktersbehandeling en toiletbezoek

Griekspoor moest zich laten behandelen aan zijn voet, waar de dokter voor op de baan kwam. Zijn grote teen werd afgeplakt, maar toch kon hij verder met zijn comeback. Na een snel toiletbezoek van negentig seconden was hij klaar om de geknakte Fearnley over de knie te leggen. De Brit, nummer 81 van de wereld, hervond echter zijn goede spel van de eerste anderhalve set en sleepte er op zijn beurt een tiebreak uit. Daarin pakte Fearnley na enkele schitterende punten de eerste minibreak en keek de Nederlander alsnog tegen een 4-1 achterstand aan.

Einde verhaal Tallon Griekspoor

Nog zo'n comeback als na anderhalve set kreeg de moegestreden Griekspoor niet uit zijn racket. Na bijna drie uur spelen moest hij uiteindelijk toch zijn hoofd buigen voor de Brit en zit het ATP-toernooi voor de Nederlander er al op. Jesper de Jong is de nog overgebleven Nederlander in Stockholm. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Hongaar Marton Fucsovics. Griekspoor verdedigde een halve finale van vorig jaar en raakt dus veel punten op zijn ranking kwijt.