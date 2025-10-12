Een opmerkelijke strafzaak in het internationale tennis. De Portugese Venezolaan Gonçalo Oliveira is voor vier jaar geschorst nadat hij positief testte op een verboden middel. Zijn opvallende verdediging? Dat het allemaal kwam door een kus met een vrouw in een bar.

De 30-jarige Oliveira werd in november vorig jaar gecontroleerd tijdens een Challenger-toernooi in het Mexicaanse Manzanillo. In zijn test dook methamfetamine op, een verboden stimulerend middel. De speler ontkende zelf gebruik en beweerde dat hij onbewust in aanraking was gekomen met de stof na een ontmoeting in een lokale bar.

'Het kwam door haar'

Volgens Oliveira had hij daar een vrouw leren kennen die eerder op de avond een pil had ingenomen 'waar ze gelukkig en energiek van werd'. Niet lang daarna zouden de twee langdurig hebben gezoend, waarna hij onbewust sporen van het middel zou hebben binnengekregen.

De vrouw bevestigde later dat verhaal in een getuigenverklaring. Ze gaf toe dat ze die avond een pil had geslikt, maar wilde niet zeggen welke stof ze had ingenomen. Oliveira hield vol dat hij die avond niets anders had gebruikt en dat de positieve test dus onmogelijk op eigen gebruik kon wijzen.

Van kus naar schorsing

De International Tennis Integrity Agency (ITIA) onderzocht de verklaring, maar zag geen reden om de schorsing te verlagen. Volgens een dopingexpert uit Canada was de hoeveelheid methamfetamine in zijn bloed 'vier tot zesendertig keer te hoog' om via zoenen te kunnen worden overgedragen.

De onafhankelijke tuchtcommissie oordeelde vervolgens dat Oliveira's uitleg 'niet geloofwaardig genoeg' was. De vier jaar schorsing blijft daarom staan, al mag zijn voorlopige schorsing worden meegeteld. De kus in het café kwam hem dus duur te staan.

Terugkeer lijkt ver weg

Oliveira mag pas in januari 2029 weer meedoen aan professionele toernooien. De speler stond voor zijn schorsing op plek 371 van de wereldranglijst en speelde vooral Challengers en ITF-toernooien. Een comeback op niveau lijkt daardoor onwaarschijnlijk.

Niet de eerste met een 'zoenverweer'

Opmerkelijk genoeg is Oliveira niet de eerste tennisser die met zoenen als verdediging kwam. In 2009 wist de Fransman Richard Gasquet met succes aan te tonen dat zijn positieve test op cocaïne kwam door een kus met een vrouw in een nachtclub in Miami.

Voor Oliveira pakte dat scenario minder goed uit. Zijn 'kus in het café' levert hem de zwaarste straf van zijn carrière op.