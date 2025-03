Spaanse toptennisster komt met 'heel verdrietige' reden voor plotselinge afmelding in Miami

Paula Badosa zou dinsdag haar achtste finale van de Miami Masters spelen, maar de Spaanse toptennisster trok zich vlak voor de partij terug. Een paar uur na de plotselinge afmelding legt de nummer 11 van de wereld uit waarom ze niet kon spelen.

Badosa haalde in januari nog de halve finale van de Australian Open, maar het gaat eigenlijk al maanden niet goed met de 27-jarige Spaanse. Een oude blessure gooit momenteel flink roet in haar eten, geeft ze toe. "Zoals jullie weten heb ik me terug moeten trekken uit Miami en de komende toernooien", richt ze zich tot haar ruim 1,2 miljoen volgers op Instagram.

'Het is erg verdrietig'

"Het is erg verdrietig en zwaar om met de pijn te dealen en vooral dat ik de hele tijd moet stoppen en weer terug moet komen. Nu is het tijd om weer door het herstelproces te gaan... Hopelijk ben ik snel weer terug", is haar trieste boodschap. Badosa, voormalig nummer 2 van de wereld en winnares van 4 WTA-titels, zou dinsdag eigenlijk tegen Alexandra Eala spelen.

Het statement van Paula Badosa. ©Instagram

Filipijnse sensatie

De 19-jarige Filipijnse is de sensatie van het masterstoernooi in Miami. Ze is pas de nummer 140 van de wereldranglijst maar versloeg op weg naar haar achtste finale tegen Badosa al Jelena Ostapenko (WTA-25) en Madison Keys (WTA-5) in straight sets. Nu staat ze dus zonder te hoeven spelen in de kwartfinale van het lucratieve toernooi, waar ruim 1,1 miljoen dollar klaar ligt voor de winnares.

Iga Swiatek

Terwijl Badoso zich dus moet focussen op fysiek en mentaal herstel, daar hoopt Eala op meer. Zij speelt haar kwartfinale in de Amerikaanse badplaats tegen Iga Swiatek. De Poolse is de nummer 2 van de wereld en dus favoriete om de Filipijnse te verslaan. Swiatek werd in Miami lastiggevallen door een stalker, waardoor er bij de vrouwen inmiddels meer beveiliging is ingeschakeld.

Relatie met Stefanos Tsitsipas

Badosa is ook de vriendin van toptennisser Stefanos Tsitsipas. Zij en de Griek werden in mei 2023 een koppel en gingen in mei 2024 weer even uit elkaar 'als vrienden'. Een paar maanden later bleek de liefde toch te sterk en zijn de twee inmiddels weer samen.